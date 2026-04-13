Snežana Jovanović poznatija kao Šikica govorila je o svom teškom detinjstvu, odrastanju, roditeljima, braći I sestrama, a ono što je malo ko znao jeste da je legendarna muzička zvezda zajedno sa šestoro braće i sestara pevala na majčinoj sahrani.

-Teže mi je bilo kada mi je majka umrla, nego kada je otac umro. Voleli smo ga svi. Ali majka kada mi je umrla to Je bio kraj. Na njenoj sahrani smo se svi poređali, sva njena deca i pevali smo po strofu, mnogo je bilo teško da pevam na njenoj sahrani, krenem da pevam i tu i zaplačem - pričala je Šikica za Hajp.

Sa Vidom Pavlović nisam govorila

-Sa Vidom Pavlović nisam govorila godinu dana zakačile smo se oko honorara, njen suprug je pogađao posao, nisam htela da prihvatim ponudu, jer mi je nametao cifru koju ja nisam tražila. Volim Vidu Pavlović najviše na svetu, ona je moj idol sve njene pesme sam pevala, njena smrt me je iznenadila. Mnogo je pila, žena je imala problema sa mužem, odala se alkoholu volela je da pije i kada je bila sa njim, nisu imali dece, možda je to zato tako i bila- rekla je Šikica.

Alo/Hajp

BONUS VIDEO: