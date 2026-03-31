Stanija Dobrojević večeras je ušla u Elitu 9 i otkrila detalje svoje veze sa bivšim verenikom, aktuelnim učesnikom, Asminom Durdžićem.

Sa knedlom u grlu govorila je o trudnoći i gubitku bebe.

Stanija je istakla da joj je najteže da priča o trudnoći koju je priželjkivala, a smatra da je bebu izgubila zbog stresa i aktivnog života.

-Upoznali smo se u Majamiju. Dala sam mu broj, Asmin je pisao na sve moguće platforme. Komunikacija je krenula mesec dana pre nego što je došao u Majami. Iznajmio je stan prekoputa mog, upoznali smo se u kafeteriji, prošetali i tako je počela naša priča. Predstavio se kao slobodan muškarac, a razgovarala sam sa njegovom porodicom putem video poziva. Uvek je bio 100% tu za mene. Nakon mesec dana mi je stavio prsten i zaprosio me, a nisam mogla ni da slutim da postoji druga žena. Sve se odvijalo brzo, kao da sam uplovila u vir. Imala sam gubitak deteta i o tome ne želim da pričam… Odlučila sam da me vodi pod Ostrog. Sedeli smo u Crnoj Gori, tada sam saznala da ima ženu koja ulazi i da sa njom ima dete. Rekao je da je beba "slučajno", i da vodi samo finansijski računa o njoj. Svaka čast ženama koje nisu nasele na priču, a ja sam nasela, iskreno. Nikada nisam sumnjala u ništa. Kroz dopisivanje sam već bila… ajde da ne kažem skroz zaljubljena, ali desilo mi se - govorila je Stanija i dodala:

-Nisam htela, ali kada se desilo, bila sam srećna. Bila sam u vezi gde sam to želela, ali nije se desilo i imala sam agoniju, stalno sam išla kod lekara. Mislila sam da je do godina… Kada se sve toliko brzo desilo, bio je to blagoslov. Da se nije desio spontani pobačaj, ja bih bila kod kuće sa bebom i gledala kako on ide od jedne do druge žene - rekla je i otkrila da smatra da je bebu izgubila zbog stresa i aktivnog života.

-Možemo li preći na drugu temu? Ovo mi je veoma bolno… Žene koje su prolazile kroz ovo znaju kako je. Radiš na tome, a onda kad dođu ženski problemi, osećaš kao da je neko umro. Ovo je za mene bolno i emotivno. Asmin mi je svakodnevno davao injekcije, moji lekari su se radovali što sam zatrudnela jer su znali da je sve u redu i da mogu da imam decu. Mislim da je bilo previše stresa, trenirala sam, letela avionom, bilo je vrućina, a doktorka mi je rekla da to ne mogu. Stres je bio posledica mog načina života - govorila je starleta na ivici suza, dodajući da nije svojevoljno odlučila da ne rodi.

"Bila sam kao biljka"

-Ne. Bila sam na stubu srama, gubitak me je još više slomio. Bila sam kao biljka, a ona je iskoristila situaciju. On me je jedino pokrivao. To je sada iza mene i mislim da sam jaka žena. Koliko god da padnem, dignem se i budem jača nego ikad. Imam 41 godinu i još se nisam ostvarila. Bila sam tri godine sa Markom Markovićem i to nije uspelo, a sa njim još dve i po godine, i sve to u godinama kada je vreme presveto i kada želiš da se ostvariš u porodičnoj ulozi. Nisam očajna i idem dalje - zaključila je Stanija.