Najmanje četiri osobe su povređene, dok se traga za još najmanje tri osobe koje se nalaze ispod ruševina, nakon što je iranska balistička raketa pogodila stambenu zgradu u Haifi, na severu Izraela, saopštili su medicinski zvaničnici.





Izraelska Hitna služba Magen David Adom navela je da zbrinjava 82-godišnjeg muškarca koji je teško povređen usled pada teškog predmeta, kao i još tri osobe sa lakšim povredama zadobijenim od eksplozije i gelera, prenosi Tajms of Izrael.

Još četiri osobe zbrinute su zbog akutne anksioznosti, dodaje MDA. Takođe, navode da se traga za još tri osobe koje se nalaze ispod ruševina.







Vatrogasci upozoravaju da je stambena zgrada u Haifi, koja je direktno pogođena iranskom balističkom raketom, u opasnosti od urušavanja.

Vatrogasno-spasilačka služba saopštila je da je na mestu napada izbio požar, kao i da sprovode pretragu u složenim uslovima zbog mogućnosti da ima zatrpanih ljudi.