Produžetak ublažavanja sankcija na rusku naftu izazvaće veliku nervozu u Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji, izjavio je direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

On je naveo da sve više zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države, počinje bolje da razume značaj ruske nafte i gasa za stabilnost svetske ekonomije.

Dmitrijev je ocenio da su sankcije protiv Rusije neefikasne i destruktivne.

Prema njegovim rečima, produžetak ublažavanja sankcija na rusku naftu u tranzitu za još 30 dana obuhvatiće više od 100 miliona barela nafte koji su već na putu.

On je dodao da Rusija nastavlja komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama po ekonomskim i energetskim pitanjima.

Američko Ministarstvo finansija ranije je saopštilo da je obnovljena licenca za prodaju ruske nafte, čime su ublažene sankcije za sirovinu ukrcanu na brodove do 17. aprila, a ta mera važi do 16. maja.