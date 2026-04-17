Iran je potpuno otvorio Ormuski moreuz tokom trajanja prekida vatre između Libana i Izraela, izjavio je ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči na svom nalogu na društvenoj mreži Iks.

„U skladu sa prekidom vatre u Libanu, prolaz za sve komercijalne brodove kroz Ormuski moreuz proglašava se potpuno otvorenim za preostali period prekida vatre po dogovorenoj ruti, kako je to već objavila Organizacija luka i pomorskog saobraćaja Islamske Republike Iran“, naveo je Aragči.

