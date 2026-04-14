On je naručio čizburgere i pomfrit za članove svog kabineta koje mu je do vrata Ovalnog kabineta u Beloj kući donela "baka sa DoorDasha", piše ABC njuz.

Kada mu je žena dostavljač predala kese on je novinare pitao "ovo ne izgleda namešteno". Na pitanje novinara da li Bela kuća daje dobre napojnice, Tramp je iz džepa izvadio novčanicu od 100 dolara i dao je dostavljaču.

Politika "Bez poreza na bakšiš" ozvaničena je u julu 2025. godine kao deo šireg zakona pod nazivom "Veliki divni Zakon" i ona ogućava radnicima u određenim zanimanjima da umanje svoju poresku osnovicu za iznose dobijene putem bakšiša, ali uz strogo definisana ograničenja.

