Patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril čestitao je Uskrs predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i drugim liderima hrišćanskih zemalja. Poglavar Ruske pravoslavne crkve je napomenuo da su u ove svetle dane svi pozvani da "čine dela ljubavi i dobra".

"Od srca vam čestitam praznik Vaskrs. Usred bura koje pogađaju savremeno čovečanstvo, hrišćani su pozvani da pokažu duševni mir i hrabrost, verujući u Vaskrslog Spasitelja. Tokom ovih svetlih uskršnjih dana, pozvani smo da sa posebnim žarom činimo dela ljubavi i dobrote, da brinemo o svojim bližnjima i da im pomognemo da prevaziđu razna iskušenja", navodi se u čestitki patrijarha Kirila, objavljenoj na veb-sajtu ruskog Odeljenja za spoljne crkvene odnose.

Patrijarh Kiril je svima poželeo da im "Gospod, vaskrsli iz groba, podari dobro zdravlje i blagostanje, pomažući im da služe na dobrobit svoje zemlje".

Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar proslavljaju danas najznačajniji hrišćanski praznik, Vaskrsenje Isusa Hrista - Vaskrs, koji predstavlja temelj i suštinu hrišćanske vere.

