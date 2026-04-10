Na kuću Sema Altmana, izvršnog direktora kompanije OpenAI, bačen je Molotovljev koktel, koji je izazvao požar na spoljnoj kapiji, saopštila je policija San Franciska.

Osumnjičeni muškarac (20) je uhapšen u sedištu kompanije OpenAI u San Francisku sat vremena kasnije, nakon što je navodno pretio da će zapaliti zgradu, prenosi CNBC.

Portparol kompanije OpenAI je potvrdio da se dogodio napad, navodeći da "srećom, niko nije povređen".

Policija San Franciska je saopštila da je osumnjičeni bacio "zapaljivu razornu napravu" na kuću Sema Altmana oko 4.00 sata ujutru, po lokalnom vremenu.

