Dok predsednik SAD Donald Tramp preti da će Iran "vratiti u kameno doba", kineski stručnjaci sugerišu da se Vašington sprema za "eskalaciju radi deeskalacije".

To znači pokretanje agresivnih udara u narednim nedeljama kako bi se nametnulo brzo rešenje za izlazak iz iranskog grotla.

Mogući scenariji su:

Velika invazija na ostrvo Harg, ključno iransko čvorište za izvoz nafte, što bi moglo da ima jezive posledice po američku vojsku.

Napadi na podzemne bunkere i raketne lokacije duž Ormuskog moreuza

Dalji teški udari na nuklearna postrojenja i pokušaji preuzimanja i obezbeđivanja obogaćenog uranijuma

Oštra, intenzivna dvonedeljna kampanja napada praćena brzim povlačenjem SAD i privremenim prekidom vatre

Krajnji ciljevi su ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, koje će doneti Trampu vidljivu "pobedu" i prisiliti Iran na ustupke, ali bez skorijeg potpunog primirja.