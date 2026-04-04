Dok predsednik SAD Donald Tramp preti da će Iran "vratiti u kameno doba", kineski stručnjaci sugerišu da se Vašington sprema za "eskalaciju radi deeskalacije".
To znači pokretanje agresivnih udara u narednim nedeljama kako bi se nametnulo brzo rešenje za izlazak iz iranskog grotla.
Mogući scenariji su:
- Velika invazija na ostrvo Harg, ključno iransko čvorište za izvoz nafte, što bi moglo da ima jezive posledice po američku vojsku.
- Napadi na podzemne bunkere i raketne lokacije duž Ormuskog moreuza
- Dalji teški udari na nuklearna postrojenja i pokušaji preuzimanja i obezbeđivanja obogaćenog uranijuma
- Oštra, intenzivna dvonedeljna kampanja napada praćena brzim povlačenjem SAD i privremenim prekidom vatre
Krajnji ciljevi su ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, koje će doneti Trampu vidljivu "pobedu" i prisiliti Iran na ustupke, ali bez skorijeg potpunog primirja.
