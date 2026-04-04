Prema zvaničnim podacima visokoškolskih ustanova širom Srbije, blokade na fakultetima ostavile su ozbiljne posledice po obrazovni sistem, a brojke pokazuju dramatičan pad broja diplomiranih studenata u 2025. godini.

Kako navode podaci, tokom 2025. godine diplomiralo je ukupno 18.894 studenata, dok je godinu dana ranije, 2024, diplomu steklo čak 30.388 akademaca. Razlika iznosi 11.494 studenta, što predstavlja nagli i neuobičajeno veliki pad.

Kada se pogledaju podaci iz prethodnih godina, jasno je da su oscilacije u broju diplomiranih postojale, ali su bile znatno manje. Tako je 2023. godine diplomiralo oko 29.000 studenata, što znači da su razlike između godina ranije iznosile najviše hiljadu do dve hiljade.

Međutim, tokom perioda blokada prvi put je zabeležen pad veći od 10.000 studenata u jednoj akademskoj godini, što ukazuje na ozbiljan poremećaj u funkcionisanju obrazovnog sistema.

Ovakvi podaci ukazuju na to da je veliki broj mladih ostao uskraćen za završetak studija u planiranom roku, što može imati dugoročne posledice kako po njihovu ličnu i profesionalnu budućnost, tako i po celokupno društvo.