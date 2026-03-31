Vrhovna komanda Irana saopštila je danas da su oružane snage te zemlje i njen narod osujetile pogrešne planove neprijatelja i da će to nastaviti da čine.

"Pogrešne procene predsednika SAD (Sjedinjenih Američkih Država) i kriminalnih lidera cionističkog režima navele su ih da herojski i ratnički narod Irana, kao i moćne i hrabre oružane snage zemlje, procenjuju prema sopstvenim materijalističkim i prizemnim merilima", rekao je portparol Centralnog štaba Hatam al-Anbija, koji koordinira operacije između vojske i Korpusa čuvara Islamske revolucije (IRGC), potpukovnik Ebrahim Zolfakari, prenosi Press TV.

Prema njegovim rečima, takve pogrešne procene učinile su da neprijatelj ne može da predvidi nezapamćeno prisustvo budnog i revolucionarnog naroda na ulicama, kao ni "čudesnu" snagu i postojanost oružanih snaga na bojnom polju, dodao je on.

"Ova strateška greška američkih i cionističkih neprijatelja islamskog Irana ponizila ih je i postavila na put uništenja", istakao je Zolfakari.

On je naveo da su, vođeni takvim zabludama, neprijatelji pokušavali da primoraju narod na pokornost propagandom i ubijanjem njegovih pripadnika, uključujući žene i decu.

Zolfakari je dodao da je Iran kroz istoriju pokazao da je narod koji nikada nije pokleknuo pred neprijateljima, navodeći kao primer uzaludne pokušaje neprijatelja da ponovo otvore strateški Ormuski moreuz, koji je Iran zatvorio za "neprijatelje i njihove saveznike".

"Tu želju će zauvek odneti sa sobom u grob", rekao je on, misleći na moguće ponovno otvaranje moreuza pod pritiskom neprijatelja.

Narod i njegove oružane snage "odseći će noge svakom agresoru koju napadne njihovu zemlju i baciti ga u sramotu i potpuno poniženje", naglasio je Zolfakari.

Iranske snage sprovode operaciju odmazde "Istinsko obećanje 4" u okviru koje je izvedeno najmanje 88 talasa raketnih i napada dronovima na strateške i osetljive američke i izraelske ciljeve širom regiona Zapadne Azije.