Aragči kritikovao neke evropske zemlje zbog ćutanja o agresiji na Iran Šef iranske diplomatije Abas Aragči danas je oštro kritikovao stavove pojedinih evropskih zemalja koje ćute pred napadima na Iran, preneo je pariski list Mond na svom sajtu. Tokom telefonskog razgovora sa francuskim kolegom Žan Noelom Baroom, Aragči "oštro je kritikovao stavove pojedinih evropskih zemalja koje samo izražavaju zabrinutost zbog ekonomskih posledica nametnutog rata, dok ćute pred brutalnim napadima agresora na iranski narod", navodi se u saopštenju kabineta iranskog ministra. Tramp: Došlo je do promene režima u Teheranu! Tramp je opisao ono što je nazvao temeljnom promenom u iranskom rukovodstvu, rekavši da su prethodni lideri zamenjeni osobama sa kojima je lakše komunicirati. "Došlo je do potpune promene režima jer su stari ljudi režima nestali, a sada imamo posla sa potpuno novom grupom ljudi“, rekao je Tramp, dodajući da su oni mnogo razumniji. Povodom novog iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, sina pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, Tramp je izjavio da on nije viđen u javnosti i da se veruje da je teško ranjen. Na pitanje da li je Modžtaba živ, Tramp je rekao da SAD veruju da verovatno jeste, ali da je u izuzetno lošem stanju. Dubai odobrio ekonomske olakšice od 272 miliona dolara Dubai je odobrio mere ekonomskih olakšica vredne milijardu dirhama (272 miliona dolara) za podršku poslovnom sektoru, a primena počinje 1. aprila i trajaće od tri do šest meseci, objavio je u ponedeljak prestolonaslednik Dubaija na platformi X. Ove mere podrške imaju za cilj povećanje fleksibilnosti ekonomije emirata, jačanje pripravnosti i omogućavanje preduzećima i porodicama da lakše prebrode trenutne ekonomske uslove. IDF: Eliminisali smo ključne figure Hezbolaha za koordinaciju sa palestinskim grupama Izraelska vojska (IDF) saopštila je da je izvela napad u Bejrutu u kojem su eliminisane ključne figure Hezbolaha odgovorne za koordinaciju sa palestinskim grupama. Među njima su Hamza Ibrahim Rahin, zamenik komandanta Jedinice 1800, načelnik operacija iste jedinice i još jedan operativac.Prema navodima IDF Jedinica 1800 zadužena je za koordinaciju između Hezbolaha i palestinskih grupa širom Libana, Gaze, Sirije i Zapadne obale. Stravično tepih bombardovanje Teherana Tužna scena u Teheranu Stanovnici čeprkaju po ruševinama svog stana i pokušavaju da nađu svoje stvari nakon što im je dom uništen u izraelskom napadu u Teheranu. Dva kineska broda prošla kroz Ormuski moreuz Dva velika kineska kontejnerska broda prošla su jutros kroz Ormuski moreuz, nakon višednevne neizvesnosti oko bezbednog prolaska. Oba su u vlasništvu kineske kompanije COSCO i plove pod zastavom Hong Konga. Merc: Rat u Iranu bi mogao da postane težak kao pandemija kovida Nemački kancelar Fridrih Merc upozorio je na dramatične posledice eskalacije sukoba na Bliskom istoku, povlačeći direktnu paralelu sa najvećim krizama proteklih godina. IRGC vrši napade na komandne centre, objekte za skladištenje dronova Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) izvela je danas napade na komandne centre, objekte za skladištenje dronova i duge lokacije koje koristi američko i izraelsko vojno osoblje, u okviru novog, 87. talasa operacije "Pravo obećanje". Kako se navodi u saopštenju IRGC, cilj iranskih napada bilo je pet američkih baza, kao i vojni centri na palestinskim teritorijama, uključujući Haifski zaliv, Kirjat Šmonu, Tel Aviv, Ber Ševu, Dimonu, Al Hardž, Džufer, Viktoriju i druge lokacije, prenosi agencija Tasnim. U napadima su upotrebljene balističke rakete na tečno i čvrsto gorivo, uključujući Emad, Ćiam i Horamšahr-4, kao i dronovi-samoubice. Talas napada započet je rano jutros, a i dalje traje. IRGC u saopštenju navodi da zemlje u Zapadnoj Aziji moraju ostati budne u pogledu destabilizujućih akcija američko-izraelske osovine usmerenih na stvaranje nemira i razaranja u regionu. Pogođen univerzitet u Teheranu, Izrael tvrdi da je to "vojni kompleks" Izraelska vojska (IDF) saopštila je da je izvršila napad na univerzitet u Teheranu, uz obrazloženje da se ova obrazovna institucija zapravo koristi kao prikriveni vojni objekat. Tramp zapretio uništenjem iranske energetike i ostrva Harg ako Ormuski moreuz ne bude otvoren

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je potpunim uništenjem iranske energetske infrastrukture, ostrva Harg i postrojenja za desalinizaciju u slučaju da "novo" iransko rukovodstvo i Sjedinjene Američke Države ne postignu sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. "SAD vode ozbiljne pregovore sa novim, razumnijim režimom Irana o okončanju naših vojnih operacija u Iranu. Postignut je veliki napredak, ali ako iz bilo kog razloga uskoro ne bude postignut dogovor, a verovatno će se postići, i ako Ormuski moreuz ne bude odmah otvoren za poslovanje, završićemo naš 'lepi boravak' u Iranu dizanjem u vazduh i potpunim uništavanjem svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i ostrva Harg (a moguće i svih postrojenja za desalinizaciju!), koje namerno još nismo dotakli", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

IAEA: Iransko postrojenje za proizvodnju teške vode više nije u funkciji



Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da iransko postrojenje za proizvodnju teške vode u Kondabu, nakon izraelskih napada, više nije u funkciji.

Nuklearna agencija Ujedinjenih nacija je saopštila da je potvrdila "tešku štetu" na tom postrojenju, koristeći "nezavisnu analizu satelitskih snimaka i saznanja o postrojenju", prenosi Skaj njuz.

IAEA je u objavi na platformi Iks navela da postrojenje ne sadrži deklarisani nuklearni materijal.

Za razliku od obične vode, čija je hemijska formula H2O, teška voda ima formulu D2O i može da se koristi kao moderator u nuklearnim reaktorima.

Teheran je ranije saopštio da je postrojenje za proizvodnju teške vode u Kondabu bilo meta napada u petak.

Zolfakari: Iran će gađati kuće američkih i izraelskih zvaničnika u regionu



Portparol iranske jedinice koja koordinira oružane snage Ebrahim Zolfakari izjavio je da će ta zemlja gađati kuće američkih i izraelskih "komandanata i političkih zvaničnika u regionu".

Zolfakari, koji je portparol Centralnog štaba Hatam al Anbija, rekao je da je to "mera odmazde" zato što, prema njegovim rečima, SAD i Izrael "gađaju stambene kuće iranskih civila u raznim gradovima".

Više desetina iranskih vojnih komandanata i zvaničnika ubijeno je tokom američko-izraelskih vazdušnih udara, uključujući nekadašnjeg iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo prvog dana rata, 28. februara.

Šefovi diplomatija Turske, Saudijske Arabije i Egipta napuštaju Pakistan nakon razgovora o okončanju rata



Ministri spoljnih poslova Turske, Saudijske Arabije i Egipta napustili su Islamabad nakon razgovora usmerenih na okončanje rata u regionu.

Turski ministar Hakan Fidan viđen je kako stiže u vazduhoplovnu bazu Nur Kan, nakon što je prisustvovao sastanku koji je organizovao Pakistan kako bi se razmotrio napredak u dovođenju SAD i Irana za pregovarački sto.

I saudijski ministar je takođe viđen u vazduhoplovnoj bazi, prenosi Skaj njuz.

Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova je podelilo snimak egipatskog ministra kako stiže na međunarodni aerodrom Islamabad.

Pakistanski ministar spoljnih poslova Išak Dar rekao je ranije da će Islamabad uskoro biti domaćin razgovora između SAD i Irana. Nije precizirao da li će razgovori biti direktni ili indirektni, a nije bilo ni neposrednog odgovora Vašingtona i Teherana.

Džakarta osudila smrt indonežanskog mirovnjaka u misiji UN u Libanu



Indonezija je osudila smrt indonežanskog mirovnjaka u misiji UN u Libanu, nakon što je projektil eksplodirao na jednom od njihovih položaja i poziva na temeljnu istragu.

"Vlada Republike Indonezije izražava najdublje saučešće povodom smrti jednog indonežanskog mirovnjaka i povreda još trojice koji služe u Privremenim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL)", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo spoljnih poslova Indonezije saopštilo je da je šteta nanesena mirovnim snagama UN neprihvatljiva i ponovilo je osudu izraelskih napada na jugu Libana, pozivajući sve strane da poštuju suverenitet Libana.

Napad na postrojenje za električnu energiju i desalinizaciju vode u Kuvajtu, poginuo radnik



U iranskom napadu na postrojenje za desalinizaciju vode i električne energije u Kuvajtu poginuo je jedan indijski radnik i oštećena je zgrada na tom mestu.

"Servisna zgrada u postrojenju za električnu energiju i desalinizaciju vode napadnuta je kao deo iranske agresije na Kuvajt, što je rezultiralo smrću indijskog radnika i značajnom materijalnom štetom na zgradi", saopštilo je u kuvajtsko Ministarstvo električne energije.

Tehnički i timovi za hitne intervencije odmah su poslati na lice mesta kako bi se izborili sa posledicama napada, dodaje se.

Tramp: Želim da preuzmem iransku naftu, ubijanje njihovih lidera je promena režima



Američki predsednik Donald Tramp kaže da napadi na najviše iransko rukovodstvo zapravo predstavljaju promenu režima, ponavljajući tvrdnju koju je prvi put izneo kada je najavio pregovore o okončanju rata sa Iranom.

"Jedan režim je bio desetkovan, uništen, svi su mrtvi. Sledeći režim je uglavnom mrtav, a treći režim – imamo posla sa drugačijim ljudima od onih sa kojima se bilo ko ranije susreo... Iskreno, bili su veoma razumni", rekao je Tramp novinarima u avionu.

Što se tiče Modžtabe Hamneija, sina Alija Hamneija, koga su iranski sveštenici izabrali da zameni oca na mestu vrhovnog vođe, Tramp ponavlja da je bio u izolaciji.

"Možda je živ, ali je očigledno veoma teško ranjen", dodao je Tramp.

Poručio je da je "prilično siguran" u dogovor sa Iranom, ali da postoji mogućnost da se to neće dogoditi. Ipak, tvrdio je da su SAD postigle "promenu režima" u Iranu.

U intervjuu za Fajnenšel tajms, Tramp je rekao da želi da preuzme iransku naftu i da bi SAD mogle da zauzmu iranski izvozni centar na ostrvu Harg.



Novi skok cene nafte

Cena sirove nafte tipa brent prešla je 116 dolara po barelu, dok su berze u Aziji pale jer investitori očekuju produženi sukob na Bliskom istoku koji bi mogao doneti skok inflacije i rizik od recesije većem delu sveta.

Brent nafta je koštala nešto više od 70 dolara po barelu kada je rat počeo prošlog meseca, a cene su od tada porasle za preko 50 odsto, prenosi Gardijan.

Zatvaranje vitalnog Ormuskog moreuza dovelo je do skoka cena nafte, gasa, đubriva, plastike i aluminijuma.

Vašington post piše da se Pentagon sprema za višenedeljne kopnene operacije u Iranu iako je potpredsednik SAD Džej Di Vens u subotu izjavio da će Amerika uskoro izaći iz rata.

Svako od opcija koja se razmatra bila bi manja od invazije punih razmera, i umesto toga bi mogla da uključi napade mešovitih snaga za specijalne operacije i konvencionalnih pešadijskih trupa, saopštili su neimenovani američki zvaničnici za ugledni list iz prestonice SAD.

Kako se dodaje, za realizaciju ciljeva koji se razmatraju verovatno bi bile potrebne "nedelje, a ne meseci", dok je drugi izvor procenio potencijalni vremenski okvir za neki vid kopnene operacije na "nekoliko meseci".

Sa druge strane, iz Teherana odgovaraju da iranska vojska "odbrojava trenutke do uništenja američkih snaga" ukoliko dođe do bilo kakvog kopnenog napada ili pokušaja okupacije na teritoriji Irana.

Potpukovnik Ebrahim Zolfagari istakao je da iranske snage već dugo čekaju takav potez kako bi pokazale da agresija i okupacija neće imati drugačiji rezultat osim "sramnog zarobljeništva i nestanka agresora".

Šef diplomatije Pakistana Išak Dar rekao je da će razgovori između Irana i SAD biti održani u toj zemlji “narednih dana“.

Prethodno je u Islamabadu održan sastanak gde su, kako je naveo Dar, delegacije Pakistana, Saudijske Arabije, Turske i Egipta razgovarale o “mogućim načinima za brzo i trajno okončanje rata“ na Bliskom istoku.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da su meta njihovih napada napada bile dve fabrike aluminijuma, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u Bahreinu.

Hemijsko postrojenje na jugu Izraela pogođeno je iranskom raketom ili njenim ostacima, naveli su iz fabrike "Adama", koja je deo kineske "Singenta grupe".

Katarska televizija El Arabi objavila je da je raketa pogodila njenu zgradu u glavnom gradu Irana, Teheranu.

"Izraelska raketa je ciljala zgradu televizije El Arabi u Teheranu. Pričinjena je velika šteta i obustavljen je prenos uživo", navela je stanica u objavi na platformi Iks.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je PVO presrela 16 balističkih raketa i 42 bespilotne letelice lansirane iz Irana.

Vojska Kuvajta navela je da je deset vojnika povređeno je u iranskom raketnom napadu na vojnu bazu u toj zemlji Persijskog zaliva ne navodeći tačnu lokaciju.

Došlo je do velike eksplozije u Libanu, u blizini baze u kojoj se nalaze 114 pripadnika Vojske Srbije, u okviru misije Ujedinjenih nacija (UNIFIL).

Kako je RTS-u potvrđeno, naši vojnici nisu bili u opasnosti.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Irana, u napadima Izraela i SAD u toj zemlji do sada poginulo 2.076 ljudi, uključujući 216 dece.

U Libanu je od 2. marta ubijeno najmanje 1.238 osoba a među poginulima je najmanje 124 dece, navode tamošnje vlasti.