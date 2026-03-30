Kada je američki predsednik Donald Tramp predstavio plan za okončanje rata od 15 tačaka, Iran ga je odbio i izneo svoje zahteve – među njima i novi, neočekivani: priznanje iranskog suvereniteta nad Ormuskim moreuzom. Ovaj uski prolaz kontroliše petinu svetske nafte i gasa i sada postaje moćno geopolitičko oružje Teherana.

Iran već dugo preti zatvaranjem moreuza u slučaju napada, ali malo ko je očekivao da bi zaista mogao da ga iskoristi kao instrument pritiska na globalnu ekonomiju. Novi zahtev pokazuje da Teheran želi trajno pretvoriti Ormuz u sredstvo finansijskog i političkog uticaja.

Kako izveštava CNN, iranski zakonodavci razmatraju sistem taksi za brodove koje prolaze kroz moreuz, dok iranski savetnik vrhovnog vođe najavljuje „novi režim“ nakon sukoba. Ovaj sistem bi Teheranu omogućio da ograničava plovidbu protivnicima i kontroliše jednu od ključnih trgovačkih ruta sveta.

Vašington je upozoren - američki državni sekretar Marko Rubio ističe da bi pokušaji Irana da naplaćuje prolaz bili nezakoniti i opasni za globalnu stabilnost.

Već se pojavljuju prvi znakovi – više od 20 brodova koristilo je „novi koridor“, a najmanje dva su platila prolaz, od kojih je jedan navodno iznosio oko dva miliona dolara. Iranska Revolucionarna garda uspostavila je sistem registracije za odobrena plovila, dok se pojedine države direktno dogovaraju sa Teheranom.

Ormuski moreuz, širok samo 34 kilometra, svakodnevno prevozi oko petine svetske trgovine naftom. Poremećaji u ovom prolazu utiču na globalne cene energije. Iako neki naftovodi mogu da ga zaobiđu, njihov kapacitet je ograničen, a prihod od naplate prolaza mogao bi da parira prihodima Egipta od Sueckog kanala – čak do 800 miliona dolara mesečno.

Iran je očigledno spreman da svoju geopolitičku polugu pretvori u milijarderski biznis i novi instrument globalnog pritiska.