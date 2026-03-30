Zemlje Persijskog zaliva izrazile su zabrinutost zbog mogućnosti napada militantnih grupa koje podržava Iran i posredničkih naoružanih grupa u regionu, za koje se plaše da bi mogle destabilizovati njihove režime i eskalirati rat na Bliskom istoku, piše Gardijan.

U zajedničkom saopštenju, Katar, Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Saudijska Arabija i Jordan osudili su iranske napade na njihovom tlu, kako one izvedene direktno iz Irana, tako i „preko njegovih posrednika i naoružanih frakcija koje podržava u regionu“.

U sredu je Kuvajt saopštio da je sprečio organizovani pokušaj atentata na državne lidere i uhapsio šest osumnjičenih za koje se veruje da su povezani sa najmoćnijom proiranskom grupom, Hezbolahom.

Decenijama je Iran koristio posredničke grupe kao stub svoje spoljne i bezbednosne politike, širenje regionalnog uticaja i destabilizaciju neprijateljskih zemalja, piše Gardijan.

Dodaje se da su najistaknutiji primeri Hezbolah u Libanu i Huti u Jemenu, ali i druge brutalne i uticajne paravojne grupe koje podržava Iran deluju u Iraku i Siriji.

Odnosi između Irana i zemalja poput UAE, Saudijske Arabije i Katara poslednjih godina su u fazi rastuće saradnje i zbližavanja, a posredničke grupe su uglavnom ostale tihe u Zalivu, za razliku od unutrašnjih previranja koja se dešavaju u susednom Iraku, doaje se u članku.

Međutim, napominje se da sada glavni teret iranske odmazde pada na države Zaliva, koje imaju bliske veze sa Vašingtonom i u kojima se nalazi nekoliko američkih vojnih baza.

Ali pored hiljada raketa i dronova ispaljenih iz Irana, region je takođe svedočio sve većem broju unutrašnjih incidenata povezanih sa naoružanim grupama i milicijama povezanim sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), što podstiče strahove da bi Iran mogao da aktivira „uspavane“ ćelije kao ratno oružje u Zalivu.

Sve je više znakova da zemlje Zaliva pokušavaju da suzbiju svaku iransku posredničku aktivnost, piše britanski list. Početkom marta, Katar je saopštio da je uhapsio dve ćelije u kojima je učestvovalo više od 10 ljudi povezanih sa iranskim režimom. Bahrein je uhapsio nekoliko ljudi i optužio ih za navodnu špijunažu za Iran, dok je Kuvajt ove nedelje saopštio da je "osujetio glavnu ćeliju povezanu sa Hezbolahom".

U zajedničkom saopštenju u četvrtak, države Zaliva su navele da su bile izložene nizu napada grupa koje podržava Iran, a koje obično deluju iz Iraka, gde su se pokazale razornim po bezbednost zemlje.

