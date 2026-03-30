Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je 28 kilometara jugozapadno od Elbasana.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Građani kažu da ih je potres probudio, a tlo je drhtalo sve do Tirane.

"Spavao sam kada je krevet počeo da se ljulja, tutnjava je bila strašna", "Stakla na prozorima su zvečala", "Ovo je baš bilo jako", pisali su građani na platformi EMSC.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Tanjug)