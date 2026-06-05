U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija će glavna tema biti proširenje EU, a Srbiju će na skupu predstavljati predsednik Aleksandar Vučić. Samiti EU i Zapadnog Balkana održavaju se od 2018. godine, a poslednji je održan u Briselu u decembru 2025. godine.