-Verujem u dobru vest za građane Srbije. Mi očekujemo da stopa rasta u prvom kvartalu bude oko 3 odsto. Pogledao sam po Eurostatu evropske zemlje, u regionu će verovatno biti onih koji imaju slične rezultate kao mi, ali u Evropi za sada niko nema veću stopu rasta od onih koji su prijavljeni, a očekujemo da stignu i podaci za još neke zemlje.

Mi smo tu ispred, ne znam, Litvanije, Portugalije, Češke, Severne Makedonije, sa 3 odsto. Mi smo jedini koji počinjemo sa 3. Verujem da će nam stopa rasta u prvom kvartalu biti 3 odsto i zato imamo veliku rezervu i veru, posebno u građevinarstvu i industrijskoj proizvodnji u narednom periodu.

Verujem da ćemo uspeti da očuvamo taj nivo i da izdržimo da bude 3 odsto uprkos svim teškim uslovima. To bi značilo da možemo da računamo na značajno povećanje penzija i plata. To je mala oaza dobrih vesti u moru loših koje dolaze iz celog sveta.

Očekujem da ćemo dobiti zvaničnu potvrdu u ponedeljak. Za sada imamo nezvanične rezultate koji su se pokazali kao tačni i precizni, ali da sačekamo. Bili bismo bolji od gotovo svih evropskih zemalja, ali da sačekamo zvanične podatke, jer u evrozoni će rast biti oko 0,8 odsto.

Dakle, time smanjujemo razliku između nas i najrazvijenijih zemalja, ali nam to pre svega ostavlja priliku da planiramo značajno povećanje plata i penzija kada za to dođe vreme.





