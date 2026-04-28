"Iako verujem da sam veliki prijatelj Izraela, zaista verujem u to. Jedina zastava koja je bila istaknuta ovde ispred ovog predsedništva, pored srpskih zastava i jednom zastave EU, bila je jevrejska zastava. Ne mogu opravdati apsolutno sve, ali da li sam i dalje prijatelj Izraela, da, jesam. Mi imamo principe, za razliku od vas, Alistere, s vremena na vreme," rekao je Vučić.

Potom se dalje nadovezao na komentar novinara Rorija Stjuarta, o tome kako se svet rekonfiguriše, naš instinkt je da je budućnost evropskih zemalja dublja integracija sa Evropom i EU. Ne možemo se osloniti na SAD na način na koji smo to činili poslednjih 70 godina, rekao je.

"Verujem da smo stigli do tačke bez povratka. Ono što verujem da će Amerikanci raditi u budućnosti, ovo je moja pretpostavka, a oni su pametni i vredni ljudi, kao što znate, oni će pokušati da izgrade svoje strukture u Evropi," rekao je Vučić.

Oceno je da će sada "Tramp razumno pokušati da pobegne od daljih sukoba u Iranu".

"To će okončati jednu važnu eru, ali će nas dovesti do veoma komplikovanog i kompleksnog odnosa širom sveta. Verujem da će SAD i njihovi političari, neće potpuno promeniti čak ni kada demokrate dođu na vlast, ako dođu na vlast, jer preostaju još dve i po godine, ali verujem da će izgraditi sopstvenu strukturu, uzimajući 5 do 10 zemalja u Evropi, uglavnom u istočnoj Evropi, pod, ne njihovu kontrolu, već sa predominantnim uticajem SAD, stvarajući problem za EU. I zato ne razumem EU, zašto oni, ti ljudi, do sada nisu doneli strateške odluke zasnovane čak i na tom pismu koje smo potpisali Edi Rama i ja. Ne razumem to, da vam kažem istinu, jer su sve ostale odluke u prošlosti bile političke. A nismo tražili pravo veta. Nismo tražili komesare. Nismo tražili čak ni veća finansiranja. Ništa," rekao je Vučić.

Predsednik se potom dotakao i EU i otvorenog tržišta.

"Dovodite, ne znam, Crnu Goru i Moldaviju u Evropu bez Srbije. Šta je smisao?" upitao je Vučić.

Vučić kaže da nije lako Evropljanima da drže kontrolu ukoliko Amerikanci odluče da rade drugačije.

Ocenio je da velike sile u EU "prave veliku stratešku grešku", ako ne žele proširenje EU.

"Nadam se da postoje određena razumevanja. Po prvi put posle mnogo godina u Italiji, Francuskoj i Nemačkoj. To je ono u šta verujem, ali nisam siguran u to," rekao je Vučić.