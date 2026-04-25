Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde (SSP), govorio je za tajkunske medije i tom prilikom priznao da u redovima blokadera postoje oni koji lažu (gle čuda), pa je kao primer naveo lidera DS-a Srđana Milivojevića.
Naime, Đilas je tokom gostovanja na antisrpskoj televiziji rekao da „nije dobro kada postoje ljudi u opoziciji koji ne govore istinu“.
On je tom prilikom komentarisao i navode koji su se pojavili u javnosti u vezi s međunarodnim skupom u Barseloni, gde su prisustvovali i predstavnici opozicije iz Srbije.
- Nije dobro kada neki ljudi iz opozicije tvrde stvari koje se nisu dogodile. U Barseloni, gde sam bio i ja zajedno sa Marinikom Tepić i Borkom Stefanovićem, nije bilo govora o tome na način kako su to kasnije predstavljali u javnosti pojedini pripadnici opozicije - naveo je Đilas, aludirajući na Milivojevića.
Naime, Milivojević je tvrdio da je 40 delegacija dalo podršku „studentskoj listi" na skupu u Barseloni, što je Đilas demantovao jednom rečenicom i time priznao da Milivojević laže.
- Nije dobro kad neki ljudi koji su isto opozicija odu na neki skup u Barselonu i kažu 40 delegacija dalo podršku „studentskoj listi“. Tamo niko nije pričao o Srbiji, ja da vam kažem - rekao je Đilas.
On je dodao da, prema njegovim rečima, „na samom događaju nije bilo govora o Srbiji u formi koja se kasnije pojavila u pojedinim medijskim izveštajima“.
Đilas se osvrnuo i na pojedine izjave koje su se pojavile u javnosti, navodeći da je važno da se, kako je rekao, „u političkom životu govori istina, bez obzira na to kojoj strani neko pripada“.
ĐILAS: MILIVOJEVIĆ JE LAŽOVČINA!
Komentari (8)