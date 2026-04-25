Sukobi između blokadera i opozicije iz dana u dan postaju sve otvoreniji - a o jedinstvu, odnosno jednoj listi se više i ne govori. Umesto zajedničkog fronta protiv vlasti, scena sve više liči na rasparčano polje sukobljenih ambicija.

Čedomir Čupić, profesor u penziji i jedan od ideologa blokadera, otvoreno priznaje: Bez ujedinjenja „studenata” i opozicije nema ozbiljne političke promene - ali takav scenario deluje kao nemoguća misija.

- Treba da prihvate studentsku listu, a oni bi da prave svoju… Ne razgovaraju jer su međusobno podeljeni i ne mogu da se usaglase - poručuje Čupić.

Da tenzije nisu samo stvar percepcije, potvrđuje i Zoran Đajić, koji tvrdi da deo opozicije aktivno opstruiše studentsku listu.

- Podmeću klipove gde stignu - jasan je Đajić, čime dodatno osvetljava dubinu nepoverenja između ove dve strane.

Upravo je gostovanje Miroslava Aleksića na jednoj antisrpskoj televiziji dodatno razotkrilo dubinu raskola - umesto približavanja stavova, u studiju je praktično potvrđeno da je tikva već pukla.

Aleksić je jasno stavio do znanja da nema ni govora o bezuslovnoj podršci studentskoj listi, naglašavajući da opozicija ne može da stane iza nečega o čemu nema osnovne informacije - ni ko su ljudi ni kakva je politika koju zastupaju.

- Neće to biti tako lako, nije to baš tako kao što neki tvrde da će vlast pasti sama od sebe. Imamo ozbiljnog protivnika - upozorio je Aleksić.

Na konstataciju voditeljke Danice Vučenić da su „studenti u blokadi“ već odbili saradnju s opozicijom, Aleksić je uzvratio bez zadrške:

- Da podržimo listu za koju ne znamo ko će je činiti i ko će sutra sedeti u poslaničkim klupama? To nije ozbiljno.

Time je praktično stavljena tačka na svaku priču o zajedničkom nastupu - opozicija i „studenti” očigledno idu svako svojim putem.

Spekulacije o novim političkim figurama dodatno podižu tenziju. Kao moguće ime za predsedničkog kandidata iz blokaderskog kruga pominje se rektor Vladan Đokić, za koga pojedini tvrde da već ima podršku iz Brisela.

Danica Vučenić ističe da je upravo Đokić prepoznat kao potencijalni lider, podsećajući na njegov sastanak sa evropskim zvaničnicima.

Ipak, Aleksić spušta očekivanja:

- Mi smo političari i razgovaramo sa evropskim zvaničnicima, ali rektor je u drugoj ulozi. To nije isto - naveo je on.



BAŠ NAS ČUDI Blokader koji je švercovao erotska pomagala boravio u Hrvatskoj

Aleksej Kišjuhas, blokader, novinar tajkunskog lista „Danas“ i profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koji je uhvaćen u švercu velike količine seksualnih pomagala, boravio je u Hrvatskoj ove nedelje.

Tačnije, on je bio u Zagrebu od ponedeljka do četvrtka, odnosno od 20. do 22. aprila 2026. godine.

Kako saznajemo, Kišjuhas je bio gost ni manje ni više nego Univerziteta u Zagrebu.

- Profesor Aleksej Kišjuhas s Filozofskog fakulteta u Novom Sadu boravio je na Fakultetu hrvatskih studija Univerziteta u Zagrebu u sklopu projekta akademske mobilnosti, od ponedeljka, 20. aprila do srede, 22. aprila. Poslednjeg dana boravka održao je zanimljivo i vrlo posećeno predavanje studentima preddiplomskog studija sociologije na temu istorije institucionalizacije sociologije na evropskim univerziteta, koje je podstaklo živu raspravu - istaknuto je na zvaničnoj stranici Univerziteta u Zagrebu.

Blokader Kišjuhas je uhvaćen kako pokušava da jedan od graničnih prelaza sa Srbijom pređe s gomilom seksualnih pomagala, prevozeći ih u prtljagu svog automobila. Budući da je u pitanju ozbiljna količina tih predmeta, osnovano se posumnjalo na šverc.