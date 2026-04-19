Mladi u Donjoj Gradini danas tokom obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida počinjenih u okviru NDH prilaze predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću kako bi izrazili svoju podršku.

Susret sa predsednikom Srbije mladi su zabeležili praveći zajedničke fotografije.

U okviru programa obeležavanja Dana sećanja na žrtve zločina genocida počinjenih u okviru Nezavisne Države Hrvatske, u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, predviđeno je da nakon polaganja venca u 12.00 časova bude održan parastos i pomen svim žrtvama.

Sistem logora smrti NDH obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina kao najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac formirana je avgusta 1941. godine.

Poslednji preživeli zatočenici ustaškog koncentracionog logora Jasenovac počeli su proboj 22. aprila 1945. godine da bi se spasili iz te fabrike smrti, najveće na jugoistoku Evrope.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja i 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo 20.000 dece.

Vlada Republike Srpske proglasila je 27. april Danom žalosti povodom sećanja na žrtve ustaškog genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine.

