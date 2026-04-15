Kada je Tramp napao italijansku premijerku Đorđu Meloni cela Italija je stala u njenu odbranu.

Svoj glas podigla je i njena najveća protivnica Elena Etel koja je poručila: Dalje ruke od naše premijerke i Italije, mi smo svi jedinstveni kad nas napadne neko spolja!

A šta rade blokaderski bednici? Eno if trče po hotelskim sobama po svetu i mole da neko napadne predsednika Vučića i državu Srbiju. Traže da se građanima Srbije ukinu fondovi, da se uvedu sankcije.

Ovako se ponasa hrabra i postena žena.

A blokaderski lideri u Srbiji se ponašaju kao... i još je čude što građani Srbije ne mogu očima da ih vide.