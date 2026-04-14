Jedinstvena Srbija

"Mi nismo da se u ovom trenutku raspišu vanredni parlamentarni izbori. Što se tiče EU, svakako smo za to da Srbija sarađuje sa EU. Srbija je odavno trebalo da bude član evropske porodice, ali se stalno menju uslovi. Nikada nećemo da podržimo, ako to bude uslov, da se otetka srpska teritorija KiM proglasi za nezavisno."

"Što se tiče ekonomije, to je nešto najvažnije za Srbiju, i treba svi zajedno da se borimo. U Jagodini se otvara fabrika Fišer, za 20-ak dana postavljamo kamen temeljac za fabriku Merkuri. To je ono što mi sada možemo da vam kažemo."

Prvi sastanak sa Ruskom strankom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa političkim partijama, a oko 9.00 sati počeo je sastanak sa predsednikom Ruske stranke Slobodanom Nikolićem.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Nikolić je nakon konsultacija rekao da Ruska stranka nije za to da se izbori održavaju tokom leta.

"Mi ćemo izaći, nadamo se duplo boljem rezultatu. Mi smo naravno za BRIKS i protiv evrointegracija," rekao je Nikolić.

Konsultacije sa strankama

Vučić se od 09.00 časova sastaje sa predstavnicima Ruske stranke, u 09.30 sa predstavnicima Jedinstvene Srbije, a u 10.00 časova sa predstavnicima stranke Zeleni Srbije, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Konsultacije će biti održane u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga.