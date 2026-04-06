Na današnji dan pre tačno 85 godina, tog šestog aprilskog jutra 1941. godine, bez objave rata, nemačka avijacija napala je Beograd. Za samo nekoliko dana grad je pretvoren u ruševine. Stradale su hiljade civila, uništene ulice, domovi i kulturna blaga, među njima i Narodna biblioteka Srbije.

Kako piše u objavi na Instagram stranici "Tragovi srpske krune", "važno je znati da samo bombardovanje Beograda 6. aprila 1941. nikada nije snimljeno. Komunistička vlast je nakon rata u dokumentarnim filmovima koristila i arhivske snimke bombardovanja drugih gradova, poput Londona i Varšave, koji su prikazivani kao Beograd".

"Ovaj snimak je zato posebno vredan, jer prikazuje pravi Beograd neposredno nakon razaranja, ulice u ruševinama i posledice bombardovanja koje je pogodilo prestonicu. Ovi kadrovi su decenijama bili sklonjeni od javnosti i tek kasnije su ponovo postali dostupni. Istorija nije samo prošlost. Ona je opomena", piše u objavi "Tragova srpske krune".

Tri napada u jednom danu

Podsetimo, u napadu Sila osovine na Kraljevinu Jugoslaviju tokom Aprilskog rata 1941. godine Beograd je bio izložen intenzivnim vazdušnim napadima nemačke avijacije u kojima je stradao veliki broj građana i napravljena ogromna materijalna šteta.

Prve bombe na grad pale su 6. aprila u ranim jutarnjim časovima, a napad je ponovljen još tri puta u toku istog dana. Bombardovanje je ponovljeno sutradan, a potom 11. i 12. aprila, pred dolazak nemačke vojske u grad.

Prema proračunima, u napadu je učestvovalo ukupno 880 aviona, a izbačeno je oko 440 tona razornih i zapaljivih bombi. Korišćene su, takođe, i specijalne padobranske mine od 1.000 kg čija je eksplozivna moć izazivala strahovita razaranja, piše Blic.

U napadu porušeno 714 zgrada

Pored zdanja državnih i vojnih institucija ruinirani su i mnogi objekti administrativnih, komunalnih, verskih, zdravstvenih, kulturnih i prosvetnih ustanova, privrednih preduzeća, kao i znatan deo stambenog fonda. U napadu je porušeno 714 zgrada, 1.888 je pretrpelo veću štetu, a 6.615 manju. Ukupan broj oštećenih zgrada iznosio je 9.365 ili skoro 50 odsto stambenog fonda. Vodovodna mreža je oštećena na 360 mesta, a uništeno je i 59.528 metara tramvajske mreže, 76 tramvajskih vozila (od 104) i 48 autobusa (od 87). Pogođena je zgrada i termoelektrane na Dunavu i ruinirano je 15 trafo-kabina.

Na stotine građana nastradalo u javnim skloništima

Tačan broj žrtava bombardovanja nikada nije utvrđen jer je određen broj stradalih trajno ostao zatrpan pod ruševinama. Prema zvaničnim podacima poginulo je 2.271 lice, dok se u jednom nemačkom izveštaju navodi broj oko 4.000 osoba, računajući i poginule koji nisu iskopani ispod urušnih objekata. Više stotina građana nastradalo je u javnim skloništima koja su takođe bila meta vazdušnih napada - u porti Vaznesenjske crkve, Karađorđevom parku i dr.

Jedan od simbola stradanja Beograda u aprilskom bombardovanju 1941. godine je i uništenje zgrade Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, sa oko 350.000 knjiga i zbirkama starih rukopisa, dokumenata i karata, piše na sajtu Muzeja grada Beograda.