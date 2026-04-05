On je podsetio da je bilo igrača koji su tražili izbore sada i odmah, te da su mislili da bi „pobedili i da kandiduju kamen“.

- Mislim da smo propustili prilike, da smo prošle godine u martu dobili podršku mi iz parlamentarne opozicije, kad smo tražili prelaznu vladu, sada bismo iza sebe imali taj period od devet meseci, imali bismo regularne uslove za izbore, a da podsetim da je tada objašnjenje bilo „pa nemamo ni vremena za prelaznu vladu. Trebaju nam izbori sad i odmah, pobedili bismo sutra“ - rekao je on na Insajderu.

Ponoš je naveo da je „moguće pobediti na izborima“, ali dodaje da je momenat prošao.

- Sad su iza nas ti slavni momenti već odavno. Sad je sasvim druga situacija - nije laka za vlast, ali nije laka ni za sve nas. Ja ne mislim da je vickasto, ni pametno, ni da je nešto što treba da se slavi, da se kaže kao afirmativna stvar da nemamo kontakte i da nemamo komunikaciju. To je na žalost, a nije za slavlje - ocenio je Ponoš. Na pitanje da li bi podržao takozvanu studentsku listu, ali da ne bude na njoj ako to blokaderi budu tražili, Ponoš je rekao sledeće.

- Varijanta u kojoj se mi nešto dogovaramo, neko je ultimativan, to svakako nije način da se dogovorimo. Treba da se dogovorimo oko principa saradnje, oko toga, a rekao sam što mislim da je sad moguće, ako je to varijanta da imamo nekoliko izbornih lista koje se dogovaraju kako da idu zajedno, što bi neko nekome uticao ko će biti.