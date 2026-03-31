Da nije smešno, bilo bi tužno. U Boru, pre dva dana, koalicija NADA, Novi DSS i POKS osvojila je 1,3 odsto glasova, u Lučanima podrška im je 1,4 odsto. A Miloš Jovanović priča o 15 procenata. Ljudi, da li vi to verujete, pita Uroš Piper, medijski analitičar.

Komentarišući ovaj izborni debakl, Piper podseća da je cenzus umanjen, da više nije pet već tri odsto.

- Čak ni pri umanjenom cenzusu nisu uspeli da dođe do 1,5 što je polovina umanjenog cenzusa. Miloš Jovanović je, nekada, dok je vodio normalnu patriotsku politiku, na predsedničkim izborima 2022. u aprilu, dakle, pre tačno četiri godine, osvojio 6,1 odsto glasova. To znači da je osam od 10 birača DSS-a odustalo od toga da glasa za njega – podseća Piper.

Razlog ovog sunovrata, kada je rejting u pitanju, po Piperovim rečima može se lako objasniti.

- Zato što je stranku predao Đilasu i Ponošu. Zato što je postao mali od palube tih lažno urbanih elitista. I ta stranka više ne postoji. Stranka koja je nekada bila vlast u Srbiji, koja je vodila politiku, koja postoji 33 godine, je danas svedena na jedan odsto – navodi Piper.

To je cena, kaže Piper, koju plaćaju oni koji nemaju politiku.

- Zato što nemaju ništa, sem “Ua Vučiću!”, napašću žene u Skupštini, prskaću suzavcem i glumiću komandosa i ratnika noseći nož za pojasom sa svojom visinom od 1.71 santimetara – ističe Piper.

Dodaje da je to glavni problem današnje političke i opozicione scene u Srbiji.

- Imamo na desetine lažnih elitista, na desetine lažnih patriota, na desetine Miloša Jovanovića koji nemaju ni politiku, ni viziju, ni ideju. I zato će završiti, zasluženo, na smetlištu političke istorije – poručuje Piper.