Humanitarac Marko Nikolić, koji godinama učestvuje u obnovi i pomoći socijalno ugroženim porodicama, govorio je nedavno o iskustvima sa terena i problemima koji se, kako navodi, povremeno javljaju nakon ukazane pomoći.

Nikolić je istakao da se u praksi ponekad susreće i sa situacijama u kojima, kako kaže, dolazi do nepoštovanja dogovora i zloupotrebe. Čak se dešava i da porodice potpuno unište dom koji im izgrade.

"Unište sve što smo im obezbedili"

- Postoji mnogo slučajeva gde neko želi da nas prevari, gde izvoljevaju... U većini situacija, nažalost, ti ljudi kojima pomognemo unište sve što smo im obezbedili, jednostavno nemaju svest o tome. I na kraju kažem, moje je da njima kažem šta oni treba da rade, kako da se ponašaju, da čuvaju svoje stvari zbog dece, ali većina ne ume to - ispričao je Nikolić u podkastu "Beležnica duše".

Dodaje da postoje i dobre porodice koje održavaju svoja domaćinstva.

- Recimo, mali Dule iz Titela, mali Stefi, on živi sa dedom. Evo, sada da dođete kod njega rećićete: "Ovo je fantastično". E, ali kod nekih porodica, ono je katastrofa, Bog nek im je u pomoći - kaže humanitarac.

Navodi i da uvek nakon zarvšetka radova i sređivanja domovo porodice posavetuje da uredno održavaju dom.

- Postoje porodice koje opet traže pomoć. Imali smo i takav slučaj. Mi njima sve pomognemo. Renoviramo kuću, sobu... Oni opet sve vrate na isto i traže pomoć ponovo.

Drže životinje u dečijoj sobi



Osvrnuo se i na slučaj sa juga Srbije.

- Drug poslao sliku, kaže: "Evo, pogledaj Marko", ja gledam i samo sam se prekrstio, pitam je to ta porodica, kaže on da jeste: "Evo, vratili su se na isto i sad kao neka njihova strina, tetka, ne znam iz kog grada, traži opet pomoć", da im se kreči, da im se sredi tamo nešto. Razvalili su sve. I životinje, i mačke unutra, i zec, i ne znam šta je sve bilo. A sve im je bilo rečeno i da je to dečija soba, da oni moraju da održavaju i da tu nema životinja - naglasio je Nikolić.

