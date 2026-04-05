U Srbiji je zabeleženo 30 odsto manje interesovanja za putovanja u odnosu na isti period prošle godine, rekao je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) Aleksandar Seničić, i objasnio da je rat na Bliskom istoku potpuno promenio turističku mapu sveta.

Upravo zbog toga mnogi naši turisti su odustali od ideje da negde otputuju tokom vaskršnjih i prvomajskih praznika, a ako se i odluče na kratki predah, uglavnom biraju destinacije koje su bliže Srbiji.

- Najviše interesovanja ima za evropske gradove poput Praga, Beča, Budimpešte, potom sever Italije, ali i za zemlje u okruženju - Crnu Goru, Bosnu i Severnu Makedoniju - rekao je Seničić za Alo!, i dodao da kada je reč o domaćem turizmu, mnogi naši ljudi i dalje biraju planine i banje.

- Hoteli su na pojedinim destinacijama već popunjeni oko 70 odsto, a među najtraženijima su Zlatibor, Vrnjačka Banja i Sokobanja. Dobru popunjenost beleže i planinski centri pogodni za porodični odmor, poput Tare, Zlatara i Rudnika - rekao je Seničić.

Međutim, govoreći o ukupnom stanju na tržištu, Seničić navodi da je geopolitička situacija uticala i na pad interesovanja za letovanja.

- Ranije smo imali i po sto rezervacija dnevno, a sada ih je svega nekoliko desetina. Situacija u tom smislu podseća na period tokom trajanja korone. Egipat je izgubio deo putnika zbog blizine ratnih područja, dok postoji i određena zadrška kada je reč o Turskoj i Kipru. Dodatni problem je i to što su kapaciteti u tim zemljama u velikoj meri popunjeni stranim gostima - rekao je Seničić, i objasnio da su cene aranžmana porasle zbog poskupljenja goriva.

- Ipak, može da se desi da se zbog slabije tražnje u narednom periodu koriguju cene i da hotelijeri i turistički radnici pokušaju da privuku goste povoljnijim ponudama. Ostaje nam da vidimo šta će se desiti - rekao je Seničić.

Grčka i dalje najtraženija

Iako je interesovanje za letovanje trenutno upola smanjeno u odnosu na prošlu godinu, Seničič kaže da su naši turisti za sada pokazali najviše interesovanja za Grčku.

- Nadam se da će se situacija promeniti i da će Grčka kao i do sada biti najčešći izbor putnika, pogotovo što je to bezbedna destinacija. Iako nema većeg interesovanja, Grčka je i dalje, u odnosu na druge zemlje, globalno tražena - rekao je on.

BONUS VIDEO: