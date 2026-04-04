Posle kiše, stiže sunce - tako bi se mogle opisati vremenske prilike koje u narednom periodu očekuju našu zemlju.

Nakon nekoliko dana jačeg zahlađenja, praćenog obilnim padavinama, za vikend pred nama konačno stiže razvedravanje.

Kako je istakao meteorolog Ivan Ristić za Alo!, danas će u Srbiji prestati padavine, a već u ponedeljak nas očekuje temperatura i do 25 stepeni!

Dok će veći deo nedelje pre praznika biti u znaku sunca i temperatura koje će ići i do 25 stepeni, sam praznični vikend donosi više oblaka i mogućnost padavina, ali uz zadržavanje relativno toplog vazduha.

- Sredinom sledeće nedelje temperatura vazduha biće između 20 i 25 stepeni, što je za čak 15 stepeni toplije od trenutnih vrednosti. Sve do Velikog petka biće sunčano i toplo, iznad proseka, ali krajem vikenda i za Uskrs dolaze nam oblaci i ponegde može da bude kiše i pljuskova - rekao je Ristić za Alo!, i dodao da se posle praznika očekuje promena vremena uz kišu i pljuskove.

Sa druge strane, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će u periodu od 6. do 12. aprila temperature u celoj Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka.

Prema njihovim podacima, minimalne temperature će se kretati od 3 do 9 stepeni, dok će maksimalne dnevne dostizati od 15 do 20 stepeni, a lokalno i do 22 stepena Celzijusa. Za one koji planiraju praznike na planinama, RHMZ predviđa da će na visinama između 1.000 i 1.600 metara minimalne temperature biti od -3 do 5 stepeni, dok će maksimalne biti u rasponu od 8 do 15 stepeni.

Što se tiče padavina, RHMZ navodi da će sedmodnevna suma biti ispod proseka i iznosiće od 1 mm do 5 mm, dok bi u brdsko-planinskim predelima zapadne Srbije lokalno mogla dostići i 15 mm.

Izlila se bujična reka kod Ivanjice

Usled obilnih padavina i naglog porasta vodostaja, došlo je do izlivanja bujičnih voda i Rašćanske reke u selu Osonica. Načinjena je šteta pre svega na lokalnoj putnoj infrastrukturi i poljoprivrednom zemljištu, dok za sada nema ugroženih objekata.

Predsednik opštine Ivanjica Aleksandar Mitrović istakao je da su nadležne službe odmah reagovale i uputile mehanizaciju na najugroženije lokacije.

- Tokom jučerašnjeg dana, pored bujičnih potoka u selu Osonica, izlila se Rašćanska reka kod putarske firme „Putevi Ivanjica“, koja nije napravila veće probleme. Obilne padavine napravile su probleme na putnoj infrastrukturi i poljoprivrednom zemljištu. Odmah su na teren poslate mašine koje su sanirale ključne tačke. Takođe, i danas su mašine na terenu i otklanjaju posledice, tako da u toku dana očekujemo da će sve biti vraćeno u prvobitno stanje - kazao je za RINA Mitrović.

Nadležni apeluju na građane da budu oprezni, posebno u zonama pored vodotokova, dok se situacija u ovom delu opštine stabilizuje.

