U Srbiji svakog dana gotovo dve žene izgube život od raka grlića materice, bolesti koja je u velikoj meri preventabilna. Upravo je zato na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održan stručni seminar „Ujedinjeni protiv Humanog papiloma virusa: Znanje kao najbolja zaštita“, sa ciljem unapređenja znanja zdravstvenih radnika i jačanja prevencije HPV infekcije.



Rak grlića materice i dalje predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem širom sveta, sa oko 604.000 novih slučajeva godišnje, dok se u Srbiji svake godine dijagnostikuje oko 1.500 žena, a više od 700 izgubi život od ove bolesti. Ključni uzročnik je humani papiloma virus (HPV), pri čemu su najrizičniji onkogeni tipovi HPV 16 i 18 odgovorni za oko 70 odsto slučajeva karcinoma.

Iako će gotovo 90 odsto populacije tokom života biti u kontaktu sa HPV, savremene preventivne mere, poput vakcinacije i redovnog skrininga, mogu značajno smanjiti rizik od razvoja ove bolesti. Studije pokazuju da vakcinacija pre 17. godine smanjuje rizik od raka grlića materice za čak 88 odsto, što je jedan od ključnih razloga zbog kojih je Svetska zdravstvena organizacija definisala globalnu strategiju eliminacije ove bolesti kroz ciljeve 90-70-90.

Upravo u skladu sa tim smernicama, seminar na Farmaceutskom fakultetu je okupio stručnjake iz oblasti mikrobiologije, imunologije, ginekologije, onkologije i farmacije, sa ciljem da kroz multidisciplinarni pristup unapredi znanja o prevenciji, dijagnostici i lečenju HPV infekcija.

- Edukacija lekara i farmaceuta ključna je za uspešnu primenu savremenih smernica u prevenciji HPV infekcije i raka grlića materice. Kroz ovaj seminar poseban fokus stavljen je na praktičnu primenu savremenih metoda skrininga, uključujući PAPA test na tečnoj podlozi i HPV DNA testiranje, kao i na značaj imunizacije u okviru nacionalnog programa koji je u Srbiji započet 2022. godine, uz jasno objašnjenje njihovih indikacija, prednosti i pravilne interpretacije rezultata. Cilj je da se najnovija naučna saznanja povežu sa svakodnevnom kliničkom praksom i da se zdravstevi radnici osnaže da kroz svoj rad sa pacijentima unaprede prevenciju i rano otkrivanje bolesti – istakla je prof. dr Dušanka Krajnović, prodekanka za poslediplomske studije i kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na stručnom seminaru govorila je i prof. dr Ana Banko iz Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

- Prema istraživanjima javnog mnjenja sprovedenim u dve etape tokom 2024. i 2025. godine, među roditeljima dece sedmih razreda, koji su ciljna populacija za HPV vakcinaciju, ispitivani su stavovi i nivo informisanosti o HPV virusu i vakcini. Rezultati pokazuju da na nedovoljan odziv za vakcinaciju presudno utiče upravo nedostatak znanja, pre svega o verovatnoći da će se tokom života i roditelji i njihova deca susresti sa HPV infekcijom. Nedovoljna svest o riziku od kontakta sa virusom i mogućim ozbiljnim posledicama infekcije značajno smanjuje spremnost da se razmotri pravovremena prevencija. Istraživanje je takođe pokazalo da su majke devojčica bolje informisane u odnosu na majke dečaka, dok je najniži nivo znanja i svesti zabeležen kod očeva dečaka, što ukazuje na potrebu za dodatnom edukacijom upravo u toj grupi. Ohrabrujuće je da roditelji, uprkos određenim predrasudama, i dalje imaju najveće poverenje u pedijatre, dok majke često traže dodatno mišljenje od ginekologa. Upravo su to ključna mesta na kojima je moguće pružiti relevantne informacije, odgovoriti na pitanja i otkloniti nedoumice u vezi sa HPV vakcinacijom. Važno je naglasiti da problem nije u negativnom stavu prema vakcinaciji, već u nedovoljnom razumevanju od čega vakcina štiti i koliki je stvarni rizik od infekcije – objasnila je prof. dr Ana Banko, profesorka na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Udruženje za borbu protiv raka materice i jajnika „Progovori“, već godinama radi na podizanju svesti javnosti, o neophodnosti zaštite školske dece od HPV, glavnog uzročnika raka grlića materice.

- Međutim i pored aktivnosti svih u sistemu, obuhvat vakcinisanih protiv HPV je skroman. Za gotovo četiri godine, od kada je država obezbedila vakcinu i započela imunizaciju, u potpunosti je vakcinisano nešto više od 50.000 dečaka i devojčica. Ovako skroman obuhvat vakcinisanih protiv HPV u Srbiji ukazuje nam da ovim tempom ni u budućnosti nećemo postići ciljeve SZO i eliminisati rak grlića materice. Iz tog razloga smo pokrenuli inicijativu za izjednačavanje statusa vakcine protiv HPV sa ostalim vakcinama, koje se nalaze u kalendaru obavezne imunizacije. Smatramo da bi izjednačavanje statusa doprinelo da se pojednostavi procedura imunizacije. Verujemo da bi se zbog toga znatno skratilo vreme koje roditelji i lekari trenutno troše na papirologiju i smanjilo nepoverenje koje kod roditelja izaziva činjenica da za vakcinu protiv HPV moraju da potpisuju saglasnost, što za vakcine iz obaveznog programa nije slučaj – istakla je Gorica Đokić iz Udruženja za borbu protiv raka jajnika i materice „Progovori.

