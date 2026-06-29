Ispred ulaza u hotel, 49-godišnji muškarac i 38-godišnja žena su očigledno potpuno zaboravili na okolinu i prepustili se intimnom odnosu na javnom mestu.

U subotu uveče, piranski policajci morali su da intervenišu zbog prilično neobičnog kršenja javnog reda i mira. Par koji se prepuštao seksualnim zadovoljstvima na ulici ispred jednog od hotela reagovao je uvredama, pa čak i fizičkim napadom, nakon upozorenja zaposlene u hotelu.

Ulice Pirana često su pune života u letnjim noćima, ali ono što se dogodilo u subotu uveče prevazišlo je uobičajeno turističko opuštanje. Nešto posle pola tri ujutru (u 2.35), policija je poslata u jedan od lokalnih hotela.

Ispred ulaza u hotel, muškarac od 49 godina i žena od 38 godina su očigledno potpuno zaboravili na okolinu i prepustili se intimnosti. Njihovi postupci na tako eksponiranoj lokaciji nisu prošli nezapaženo, jer je njihovo ponašanje uznemirilo i slučajne prolaznike i goste hotela.

Zaposleni u hotelu pokušao je da smiri situaciju tako što je prišao paru i upozorio ih na neprimereno ponašanje i zamolio ih da prestanu. Međutim, njegova intervencija naišla je na buran odgovor vrućeg para.

I muškarac i žena su počeli glasno verbalno da vređaju zaposlenog. Situacija je ubrzo eskalirala u fizičko nasilje – muškarac od 49 godina je zgrabio zaposlenog u hotelu za vrat i počeo ozbiljno da mu preti, piše Dnevnik.sl.

Incident je konačno smirila policija. Zbog nepristojnog ponašanja na javnom mestu, verbalnog i fizičkog napada i pretnji, noćna akcija za par nije završena kako je planirano, već prekršajnim postupkom. Policajcu su zgodnom paru izdali platni nalog za kaznu na licu mesta.