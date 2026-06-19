Zahvaljujući novijim tehnologijama i opcijama koje su dostupne na modernim uređajima, povezivanje na internet sada može da se obavi bez klasičnog kucanja šifre.

Ove metode su jednostavne, brze i dostupne na većini današnjih rutera i pametnih telefona, a ne zahtevaju nikakvo posebno tehničko znanje.

Jedna od najpraktičnijih opcija jeste korišćenje QR koda. Mnogi savremeni ruteri imaju odštampan QR kod koji se najčešće nalazi na donjoj strani uređaja ili na nalepnici. Dovoljno je da kamerom telefona skenirate kod i uređaj će vas automatski ponuditi za povezivanje na mrežu. Na ovaj način pristup internetu se ostvaruje u svega nekoliko sekundi.

Važno je napomenuti da QR kod mora sadržati ažurirane podatke. Ako je lozinka za mrežu u međuvremenu promenjena, a kod nije ažuriran, povezivanje neće biti moguće, pa je potrebno proveriti ispravnost informacija.

Drugi jednostavan način jeste deljenje WiFi mreže sa drugog telefona. Na Android uređajima moguće je ući u podešavanja mreže i izabrati opciju „Deli“, nakon čega se automatski generiše QR kod. Taj kod druga osoba može da skenira i odmah se poveže na mrežu, bez potrebe za unošenjem lozinke.

Ova opcija je posebno praktična u situacijama kada je neko već povezan na mrežu, pa nema potrebe za traženjem šifre ili kontaktiranjem vlasnika rutera.

Treća opcija je takozvano WPS dugme, koje se nalazi na pojedinim ruterima, naročito onima proizvedenim nakon 2007. godine. Ova funkcija omogućava automatsko povezivanje uređaja bez unošenja lozinke.

Da bi se koristila, potrebno je na telefonu aktivirati WPS opciju u WiFi podešavanjima, a zatim pritisnuti dugme na ruteru. U roku od nekoliko sekundi uređaj se automatski povezuje na mrežu.

Iako su ove opcije veoma praktične, postoje situacije kada nisu dostupne. Stariji ruteri često nemaju QR kod ili WPS funkciju, a određeni uređaji, poput nekih iPhone modela, ne podržavaju deljenje mreže putem QR koda.

U takvim slučajevima i dalje je potrebno ručno unositi lozinku. Zbog toga se preporučuje da se šifra čuva na sigurnom mestu ili u aplikaciji za upravljanje lozinkama, kako bi bila lako dostupna kada zatreba.

Ipak, u većini savremenih domova i kancelarija bar jedna od ovih metoda omogućava brzo i jednostavno povezivanje na WiFi mrežu, bez potrebe za klasičnim unošenjem lozinke.