Smešten na uglu Pete avenije i Central parka, hotel je projektovan u stilu francuskog renesansnog dvorca. Arhitekte Henri Hardenberg i Tomas Hastings želeli su da stvore hotel koji će izgledati kao evropska kraljevska palata usred Amerike.

U vreme kada je izgrađen, hotel je predstavljao tehnološko čudo. Konstrukcija je koristila tada revolucionarni čelični skelet, što je omogućilo gradnju višespratnog luksuznog objekta sa ogromnim salama i raskošnim enterijerima.

Fasada je obložena kamenom i bogato ukrašena ornamentima, balkonima i bakarnim detaljima. Poseban izazov predstavljalo je uklapanje ogromnog objekta u gusto izgrađeni Menhetn početkom 20. veka.

On je kroz istoriju bio mesto okupljanja predsednika, milijardera, glumaca i aristokratije. U njemu su boravili članovi kraljevskih porodica, svetski lideri i najveće holivudske zvezde.

Rekonstrukcije

Tokom brojnih renoviranja, najveći izazov bio je očuvati istorijski izgled objekta uz istovremeno uvođenje savremenih sistema klimatizacije, bezbednosti i luksuzne infrastrukture. Jedna od najvećih rekonstrukcija izvedena je početkom 21. veka, kada su pojedini delovi hotela pretvoreni u luksuzne rezidencije. Inženjeri su morali da modernizuju kompletnu unutrašnju infrastrukturu bez ugrožavanja istorijske konstrukcije i dekoracije.

Unutrašnjost

Unutrašnjost hotela poznata je po kristalnim lusterima, mermernim hodnicima i čuvenoj sali „Palm Court“ sa staklenom kupolom. Hotel danas ima 280 soba i apartmana, uključujući ultraluksuzne penthause sa pogledom na Central park. Sobe su uređene u klasičnom stilu sa kristalnim lusterima, mermernim kupatilima i pozlaćenim detaljima, ali uz modernu tehnologiju poput iPada za upravljanje sobom.

Ima više desetina liftova i veliki broj zaposlenih koji održavaju hotelski servis na nivou luksuznih evropskih palata. Poznat je po čuvenom restoranu „Palm Court“, popodnevnom čaju u stilu britanske tradicije i privatnim batlerima za goste u najskupljim apartmanima.

Cene noćenja u standardnim sobama uglavnom počinju od oko 1.000 dolara, dok luksuzni apartmani i penthausi mogu da premaše 20.000 dolara po noći tokom praznika i velikih događaja u Njujorku.

Iako danas postoje mnogo viši i moderniji hoteli, „Plaza“ i dalje važi za jedan od najprestižnijih na svetu. Njegova vrednost ne leži samo u luksuzu, već i u činjenici da predstavlja spoj istorijske arhitekture, američkog urbanizma i bezvremenskog glamura.