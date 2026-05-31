Njegova izgradnja bila je deo ambicioznog plana porodice Grimaldi da od Monaka napravi centar evropskog luksuza i turizma. U tom periodu Monte Karlo bio je malo mediteransko mesto, ali otvaranje kazina i luksuznog hotela potpuno je promenilo sudbinu Kneževine.

Građevina je projektovana u raskošnom stilu francuske arhitekture bel epok, sa bogato dekorisanim fasadama, kupolama, skulpturama i monumentalnim enterijerima. Tokom decenija hotel je više puta proširivan i rekonstruisan, ali je zadržao autentičan izgled iz 19. veka.

Jedan od najvećih izazova tokom gradnje bio je sam teren. Monako ima veoma malo prostora za razvoj, pa su inženjeri morali da grade na uskim i strmim parcelama iznad obale Sredozemnog mora. Zbog toga su korišćena posebna ojačanja temelja i potporne konstrukcije.

Hotel „Pariz“ poznat je po luksuznim apartmanima sa pogledom na more i kazino „Monte Karlo“. U enterijeru dominiraju mermer, pozlaćeni detalji, kristalni lusteri i ručno oslikani plafoni.

Velika rekonstrukcija izvedena je tokom poslednje decenije, kada je hotel modernizovan uz ulaganja od više stotina miliona evra. Cilj projekta bio je da se objekat prilagodi zahtevima savremenog luksuza, ali bez narušavanja istorijskog identiteta.

Tokom renoviranja korišćene su najmodernije tehnologije za seizmičku zaštitu, energetsku efikasnost i klimatizaciju. Istovremeno, restauratori su ručno obnavljali istorijske dekoracije i umetničke detalje stare više od jednog veka. Hotel danas raspolaže luksuznim restoranima sa Mišlenovim zvezdicama, privatnim spa-centrima i apartmanima koji koštaju više desetina hiljada evra za noć.

Hotel ima oko 200 soba i apartmana, uključujući čuveni dijamantski apartman sa privatnim bazenima i pogledom na Mediteran. Enterijer kombinuje istorijski luksuz sa savremenim dizajnom, mermerom, svilom i ručno rađenim nameštajem.

U hotelu radi veliki broj zaposlenih, od privatnih batlera do somelijera i ličnih konsijerža, a posebno je poznat po vinskom podrumu koji važi za jedan od najvećih i najvrednijih hotelskih vinskih podruma na svetu, sa stotinama hiljada boca.

Najjeftinije sobe uglavnom su između 800 i 1.200 evra noć, dok najekskluzivniji apartmani tokom trke Formule 1 ili u letnjoj sezoni mogu da koštaju i više od 30.000 evra za noć.

Hotel „Pariz Monte Karlo“ predstavlja jedinstven spoj istorijske elegancije i savremenog luksuza. Za mnoge arhitekte i istoričare upravo je ovaj hotel dokaz da luksuzna arhitektura ne mora biti futuristička da bi ostavila snažan utisak, dovoljno je da odiše istorijom, perfekcionizmom i prestižom.