Kompleks čine tri ogromna tornja visoka po 194 metra, povezana džinovskom platformom poznatom kao „Skajpark“. Upravo ta platforma, koja podseća na futuristički brod nasukan na vrhovima nebodera, učinila je hotel svetskom atrakcijom.

Izgradnja

Arhitekta Moše Safdi želeo je da stvori građevinu koja će simbolizovati moderan azijski grad i tehnološku moć Singapura. Međutim, realizacija takvog projekta predstavljala je izuzetno komplikovan zadatak za inženjere.

Najveći problem bio je teren. Hotel je izgrađen na području koje je nekada bilo pod morem, pa je bilo potrebno izvršiti ogromne radove na stabilizaciji tla. Inženjeri su koristili hiljade betonskih i čeličnih šipova duboko zabijenih u zemlju kako bi nosili težinu tri tornja i masivne platforme na vrhu.

Beskonačni bazen

Platforma „Skajpark“ duga oko 340 metara jedan je od najvećih konzolnih objekata na svetu. Njegov centralni deo proteže se daleko van ivice nebodera, stvarajući utisak da lebdi iznad grada. Konstrukcija je toliko kompleksna da su pojedini segmenti morali biti sastavljani s milimetarskom preciznošću kako bi se kompenzovalo prirodno pomeranje zgrada usled vetra i temperaturnih promena.

Na vrhu kompleksa nalazi se čuveni beskonačni bazen, najpoznatiji „Infinity Pool“ na svetu. Sa njega se pruža pogled na čitav Singapur, a sama konstrukcija bazena morala je da bude projektovana tako da izdrži ogromnu količinu vode i konstantne vibracije izazvane vetrovima na velikim visinama. Troškovi izgradnje premašili su pet milijardi dolara.

Mali grad

Kompleks obuhvata više od hotela i praktično funkcioniše kao mali grad: hotel, kazino, luksuzni tržni centri, muzeji, pozorišta, restorani i kongresni centar nalaze se u istom kompleksu. Ukupna površina iznosi više stotina hiljada kvadratnih metara, a posebna pažnja posvećena je energetskoj efikasnosti. Staklene fasade projektovane su tako da smanjuju zagrevanje unutrašnjosti, dok sofisticirani sistemi ventilacije i klimatizacije znatno umanjuju potrošnju energije.

Hotel ima oko 1.850 soba i apartmana, raspoređenih u tri kule visoke 55 spratova. U sklopu kompleksa nalazi se više od 80 restorana i barova, a gostima su dostupni privatni saloni, VIP usluge, batleri i posebni apartmani „Paiza“ namenjeni ultrabogatim gostima.

„Marina bej sends“ zapošljava nekoliko hiljada ljudi jer je ceo kompleks ogroman, od hotelskog dela do kazina i zabavnog centra. U hotelu postoji veliki broj brzih liftova koji povezuju tri kule i park na vrhu, a ceo sistem projektovan je tako da dnevno može da primi desetine hiljada posetilaca.

Najjeftinije sobe koštaju između 450 i 700 dolara za noć, dok luksuzni apartmani mogu da dostignu više hiljada dolara. Pojedini ultra-VIP apartmani koštaju čak 18.000 dolara po noći.

Ovo zdanje danas predstavlja simbol modernog Singapura i jedan od najfotografisanijih hotela na planeti. Stručnjaci ga smatraju remek-delom savremene arhitekture i dokazom da luksuzni hoteli mogu biti istovremeno turističke atrakcije i vrhunska građevinska dostignuća.