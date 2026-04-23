Italijanski regulator za zaštitu konkurencije pokrenuo je istragu protiv Booking.com zbog sumnje da način na koji prikazuje i promoviše smeštaj može dovesti korisnike u zabludu – i to sve radi povećanja sopstvene provizije.

U fokusu su posebni programi „Prioritetni partner“ i „Prioritetni partner plus“, koji iznajmljivačima omogućavaju bolju poziciju na platformi. Objekti uključeni u ove programe dobijaju veću vidljivost u pretrazi i često se predstavljaju kao bolji i isplativiji izbor.

Međutim, kako navodi AGCM, ključni kriterijum za ulazak u ove programe nije samo kvalitet usluge, već i visina provizije koju vlasnici smeštaja plaćaju platformi. To može stvoriti pogrešan utisak kod korisnika da su upravo ti objekti najbolja opcija za njihov novac.

Sistem koji utiče na izbor korisnika

Stručnjaci upozoravaju da ovakav način rangiranja direktno utiče na odluke gostiju. Mnogi tako biraju skuplji smeštaj verujući da dobijaju najbolji odnos cene i kvaliteta, iako to ne mora biti slučaj.

Slučaj je dodatno dobio na ozbiljnosti nakon što su, u saradnji sa finansijskom policijom, izvršeni pretresi kancelarija kompanije u Italiji.

Veliki uticaj na tržište

Udruženje za zaštitu potrošača Codacons podržalo je istragu i poručilo da korisnici imaju pravo na potpunu transparentnost, jer algoritmi direktno utiču na njihove troškove i izbore.

Podaci pokazuju koliko je uticaj ove platforme veliki - čak 70% hotelskih rezervacija u Italiji ide preko digitalnih servisa, a skoro polovina tog broja otpada upravo na Booking.com.

Ukoliko se sumnje potvrde, ovaj slučaj mogao bi otvoriti ozbiljna pitanja o načinu rada velikih online platformi, ali i značajno poljuljati poverenje korisnika širom sveta.