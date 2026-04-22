Vlasnici jednog stana u Pančevo ostali su u šoku kada su, nakon odlaska podstanara – bračnog para sa detetom – otvorili vrata svog stana.

Prostor koji su predali na poverenje pretvoren je u pravo ruglo, više nalik deponiji nego mestu za život.

Stan u katastrofalnom stanju

Snimak objavljen na TikTok izazvao je lavinu reakcija. Vlasnici su planirali da stan pripreme za nove zakupce, ali ih je dočekao prizor potpunog haosa.

Po podu su bile razbacane kese sa smećem, plastične flaše i razni otpaci, dok se na pojedinim mestima pod uopšte nije video od nagomilanog đubreta.

Kupatilo je bilo u još gorem stanju – WC šolji se gotovo nije moglo prići.

Zidovi su išarani i oštećeni, a veliki deo nameštaja potpuno uništen i neupotrebljiv.

U kuhinji – buđ i neprijatan miris

Posebno uznemirujuće bilo je stanje u kuhinji. U sudovima i šerpama pronađena je ubuđala hrana koja je, kako se pretpostavlja, stajala nedeljama.

Neprijatan miris širio se celim stanom.

Pored toga, vlasnici su zatekli i neplaćene račune, kao i pritužbe komšija na buku i narušavanje reda u zgradi.

Najteži deo priče – dete u takvim uslovima

Vlasnike je najviše pogodila činjenica da je u ovakvom okruženju boravilo i malo dete.

„Najgore nije materijalna šteta, već razočaranje u ljude. Stan smo izdali iz poverenja, a vraćen je u stanju koje zahteva kompletno renoviranje“, naveli su.

Upozorenje za sve stanodavce

Ovaj slučaj iz Pančevo još jednom pokazuje koliko je važno pažljivo birati podstanare.

Neodržavanje prostora i neodgovorno ponašanje mogu dovesti do ozbiljne štete – ali i velikog razočaranja.