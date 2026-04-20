Petit-Beurre, jednostavan keks koji je obeležio detinjstvo mnogih generacija, u svom obliku krije zanimljivu simboliku koju većina ljudi nikada ne primeti. Iako ga gotovo svi prepoznajemo iz najranijih dana, retko ko zna da njegov dizajn nije nimalo slučajan.

Ovaj keks, čije ime na francuskom znači „mali maslac“, potiče iz Francuska i vremenom je postao deo svakodnevice u mnogim domaćinstvima širom Evrope, posebno na našim prostorima. Međutim, njegova prava zanimljivost krije se u detaljima.

Simbolika oblika

Ako pažljivo pogledate Petit-Beurre, svaki element ima svoje značenje povezano sa protokom vremena:

24 keksa u pakovanju simbolizuju 24 sata u jednom danu

52 „zuba“ na ivicama predstavljaju 52 nedelje u godini

24 rupice na površini ponovo ukazuju na sate u danu

četiri uglovna ispupčenja simbolizuju četiri godišnja doba

Ovaj pažljivo osmišljen dizajn potiče iz 19. veka, a osmislio ga je Luj Lefevr u gradu Nant. Inspiraciju je, prema predanju, pronašao u jednostavnom kuhinjskom predmetu iz svog okruženja.

Zahvaljujući svom blagom ukusu i jednostavnoj teksturi, Petit-Beurre se lako uklapa u razne kombinacije – od brzog zalogaja uz mleko do osnove za kolače koji se ne peku. Upravo ta jednostavnost, uz zanimljivu priču iza dizajna, čini ga bezvremenskim klasikom.