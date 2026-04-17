Porodica Šućak iz Novog Sada, koja ima dvoje maloletne dece, pretrpela je ozbiljan šok krajem marta, kada su ih blokaderi opsedali pred kućnim pragom, a sada se suočava sa novim strahom od blokadera pred današnje davanje izjave u sudu o tom događaju.

Blokaderi su tokom noći ušli u zgradu u kojoj živi porodica Šućak i došli su do vrata njihovog stana i polili ih crvenom farbom, a zatim na parkingu uništili njihov automobil polivanjem uljem. Nadzorne kamere snimile su maskiranu osobu kako ulazi u zgradu.

Međutim, porodica Šućak se sada suočava sa novom strepnjom. Naime, kako se navodi u objavi na drušvenoj mreži Iks, porodica Šućak danas treba da svedoči u sudu o ovom događaju, a blokaderi su najavili da će ispred suda organizovati skup i napadati ovu porodicu.

Da li je normalno da neko ide da svedoči, a da ga ispred suda čekaju oni koji žele da ga uplaše?

Ovo nije politika, ni protest, ovo je napad na porodicu i čisto divljaštvo!

