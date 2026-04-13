Žena je u videu prvo pokazala sebe i svog muža, a zatim i ostale goste - muškarce u odelima i žene u crnim haljinama. Za razliku od njih, Niki je nosila belu haljinu sa cvetnim dezenom, dok je njen muž imao svetloplavu košulju kratkih rukava.

U opisu videa objasnila je šta je pošlo po zlu: „Kada izgubite pozivnicu za venčanje... propustite neke detalje.“

Video je izazvao lavinu komentara, a mnogi su je kritikovali što je na tuđe venčanje došla u belom. „O ne! 'Slučajno' sam zaboravila da proverim dres kod! Ups! Nosiću jedinu boju koja se ne nosi na venčanju!“, glasio je jedan sarkastičan komentar.

Neki su komentarisali i odevnu kombinaciju njenog muža. „A vaš muž se obukao kao da ide na pecanje“, napisala je jedna korisnica. Druga je sumirala glavne zamerke: „Prvo, dolazak na venčanje u belom. Drugo, neprikladno oblačenje. Treće, snimanje tokom ceremonije. Nepoštujete ih.“

U sledećem videu, Niki je objasnila šta se tačno dogodilo. Rekla je da je u pozivnici pisalo da gosti treba da nose crno, odnosno - veoma formalnu odeću. Snimila je sebe i svog muža kako se vraćaju na lokaciju, ovog puta oboje u crnom. „Ne živimo blizu, ali jedna moja divna prijateljica živi u blizini i pozajmila mi je haljinu“, napisala je.

„Posle toga, pronašli smo košulju za mog muža u obližnjoj prodavnici“, dodala je. Sve je zaključila u humorističkom tonu: „Srećom, TikTok mi je omogućio da ponovo proživim ovo ponižavajuće iskustvo, uz dodatne komentare - gledaću ga kad mi bude potrebno da se malo smirim.“