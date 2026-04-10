Iako deluje kao sitnica, pitanje pravilnog skladištenja šolja u kuhinji izazvalo je veliku debatu među korisnicima društvenih mreža.

Sve je počelo objavom jednog korisnika iz Australije koji je podelio svoje iskustvo da šolje drži uspravno u fioci, ali da često proverava da li se u njima zadržala prašina ili nečistoća. To je pokrenulo raspravu o tome koji je način čuvanja šolja u kuhinji zapravo ispravan.

Jedna grupa korisnika smatra da šolje treba čuvati uspravno, jer takav položaj omogućava isparavanje vlage nakon pranja i smanjuje mogućnost da voda ostane zarobljena u unutrašnjosti. Ovo je posebno važno kod zatvorenih kuhinjskih ormarića gde cirkulacija vazduha nije idealna.

Takođe, uspravno odlaganje šolja smanjuje kontakt unutrašnjosti sa površinama koje se ređe čiste, što dodatno doprinosi higijeni u kuhinji.

S druge strane, mnogi korisnici i domaćinstva preferiraju da šolje drže okrenute naopako, naročito na otvorenim policama. Na taj način se sprečava ulazak prašine, mrvica i drugih nečistoća u unutrašnjost šolje.

Ovakav način čuvanja šolja posebno je praktičan u kuhinjama gde su šolje stalno izložene, ali i u domaćinstvima sa decom, jer se smanjuje rizik od prljanja unutrašnjosti.

Stručnjaci ističu da ne postoji jedan univerzalno tačan način čuvanja šolja, već da sve zavisi od uslova u kuhinji.

U zatvorenim ormarićima prednost ima uspravno odlaganje zbog boljeg sušenja i odvođenja vlage, dok je na otvorenim policama praktičnije čuvati šolje okrenute naopako kako bi se zaštitile od prašine i nečistoća.