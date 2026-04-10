Bizarna i uznemirujuća priča dolazi iz Grčke, gde je žena (58) nakon kontakta sa ovcama na ispaši razvila retko stanje poznato kao nazalna mijaza. Ovaj neobičan medicinski slučaj brzo je privukao pažnju stručnjaka zbog načina na koji su se larve razvijale u ljudskom organizmu.

U početku, ništa nije ukazivalo na ozbiljan problem. Međutim, žena je primetila veliki broj muva koje su joj uporno kružile oko lica. Ubrzo su se pojavili prvi simptomi, osećaj pritiska u sinusima, bol i uporan kašalj, što su tipični znaci infekcije sinusa, ali ne i retke parazitske infekcije poput ove.

Situacija je eskalirala kada je tokom kijanja iz nozdrve izbacila crva, što je bio jasan znak ozbiljne infekcije. Nakon toga se obratila lekarima, koji su tokom intervencije iz njene nosne duplje uklonili čak deset larvi.

Analizom je potvrđeno da su u pitanju larve ovčijeg obada (Oestrus ovis), parazita koji se inače razvija u nosnim kanalima ovaca. Jedna od izvađenih larvi bila je duga skoro 2,5 centimetra, što dodatno naglašava ozbiljnost ovog retkog slučaja.

Prema medicinskim podacima, ovakvi slučajevi kod ljudi su izuzetno retki. Najčešće se larve muva razvijaju u oku, stanje poznato kao oftalmička mijaza, dok su infekcije nosa i sinusa znatno ređe. U većini slučajeva, larve ne uspevaju da pređu prvi stadijum razvoja.

Međutim, kod ove pacijentkinje zabeležen je napredniji razvoj larvi, što stručnjaci povezuju sa devijacijom nosa i mogućim slabljenjem imuniteta. Upravo anatomske nepravilnosti nosnih puteva omogućile su larvama da ostanu zarobljene u sinusima i nastave razvoj.

U takvim uslovima, larve su dostigle stadijum lutke, što je ranije smatrano gotovo nemogućim kod ljudi. Ovakav razvoj predstavlja presedan u medicini i otvara nova pitanja o prilagodljivosti parazita.

Iako se u većini slučajeva larve raspadaju ili izazivaju infekcije kada ostanu u telu, istraživači upozoravaju na moguću evoluciju ovog parazita. Postoji hipoteza da bi ovčiji obad mogao da se prilagodi ljudskom organizmu, što bi u budućnosti moglo omogućiti kompletan razvojni ciklus i kod ljudi.

Ovaj slučaj naglašava važnost pravovremenog prepoznavanja simptoma kao što su bol u sinusima, neobjašnjiv kašalj i prisustvo insekata u blizini lica, posebno kod osoba koje dolaze u kontakt sa stokom. Pravovremena dijagnoza i lečenje ključni su za sprečavanje ozbiljnih komplikacija.