Mnogi vlasnici pasa svakodnevno se suočavaju sa istim izazovom – kako da ostave svog ljubimca samog kod kuće, a da pritom ne izazovu stres, anksioznost ili neželjeno ponašanje.

Stručnjaci za ponašanje životinja upozoravaju da način na koji organizujemo prostor i ponašamo se prilikom odlaska može značajno uticati na to kako pas doživljava samoću.

Dreserka pasa i autorka knjige „Dog Anxiety for Dummies“, Sara Hodgson, objasnila je u jednom TikTok videu da je najvažnije da pas ostane u mirnom i opuštenom stanju kada vlasnik napusti dom.

„Cilj je da pas bude smiren, a ne uznemiren, anksiozan ili agresivan“, istakla je ona.

1. Obezbedite miran i siguran prostor

Prema njenim rečima, problem može nastati kada pas ostane u prostoru iz kog ima pogled na hodnik, ulaz zgrade ili prometnu ulicu.

U takvim situacijama mnogi psi instinktivno preuzimaju ulogu „čuvara teritorije“, pa reaguju na svaki zvuk, prolaznika ili šum iz okoline. To može dodatno povećati napetost i stres tokom odsustva vlasnika.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da ljubimac boravi u mirnijem delu doma, posebnoj prostoriji ili boksu koji doživljava kao bezbedno mesto.

2. Smanjite spoljne podražaje

Kako bi se umanjila nervoza, važno je ograničiti spoljne izvore stimulacije poput buke iz hodnika, saobraćaja ili glasnih zvukova iz komšiluka.

Hodgson savetuje puštanje umirujuće muzike ili blagih zvukova koji mogu da prikriju spoljne šumove i stvore osećaj sigurnosti kod psa.

Takvo okruženje može pomoći ljubimcu da se lakše opusti i vreme provedeno sam doživi kao deo svakodnevne rutine.

3. Ostanite smireni pri odlasku i povratku

Stručnjaci naglašavaju da je veoma važno i ponašanje vlasnika pre izlaska iz kuće, ali i nakon povratka.

Iako je prirodno da se vlasnici raduju susretu sa svojim ljubimcem, preterano uzbuđenje može pojačati anksioznost kod psa. Psi često prate emocionalne reakcije svojih vlasnika i na osnovu njih uče kako treba da se ponašaju.

Mirna energija i dosledno ponašanje pomažu ljubimcu da odlazak i povratak vlasnika doživi kao nešto sasvim normalno.

Pas mora postepeno da nauči da ostaje sam

Slične savete daje i britanska organizacija Dogs Trust, koja godinama edukuje vlasnike o pravilnom navikavanju pasa na samoću.

Njihovi stručnjaci ističu da psa ne treba iznenada ostavljati samog na duži period, već ga postepeno navikavati na razdvajanje. To podrazumeva stvaranje udobnog mesta za odmor, takozvanog „pasjeg kutka“, kao i kratke periode odvajanja čak i dok je vlasnik još uvek u kući.

Takođe, preporučuje se da pas nauči da mirno provodi vreme bez konstantne pažnje i da se trajanje samoće postepeno produžava.

Na taj način boravak kod kuće bez vlasnika postaje svakodnevna rutina, a ne izvor stresa, što dugoročno doprinosi kvalitetnijem životu i psa i njegovog vlasnika.