Početak leta tradicionalno donosi veću potražnju za sezonskim radnicima, a poslodavci širom Srema ovih dana traže radnu snagu za poslove u ugostiteljstvu, proizvodnji, hladnjačama, plastenicima i poljoprivredi.

Istovremeno, na području Erdevika počela je ovogodišnja berba borovnica, koja svake godine angažuje veliki broj sezonaca iz Srema i okolnih mesta.

Dnevnice između 3.500 i 6.000 dinara

Prema oglasima objavljenim na portalima za zapošljavanje i lokalnim grupama, dnevnice se trenutno uglavnom kreću između 3.500 i 6.000 dinara, u zavisnosti od vrste posla, radnog vremena i iskustva radnika.

Na plantažama u okolini Erdevika berba borovnica je već u toku, a proizvođači očekuju da će sezona trajati duže od mesec dana. Prošle godine dnevnice za berače kretale su se između 2.800 i 3.000 dinara, dok su pojedini proizvođači ove godine povećali naknade zbog manjka radne snage. Poslodavci navode da je iz godine u godinu sve teže pronaći pouzdane sezonske radnike.

Sezonski radnici moraju biti prijavljeni

Podsećamo da je u Srbiji obavezna elektronska prijava sezonskih radnika. Na taj način radnici ostvaruju pravo na osiguranje u slučaju povrede na radu, kao i određena prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) ranije se oglasio povodom poslova u kojima se angažuju radnici uz dnevnu novčanu naknadu za rad, osnosno povodom sezonskih poslova

Sezonski poslovi obuhvataju berbu, žetvu, sadnju, orezivanje i slične poslove u određeno vreme tokom godine.

Kako ističu iz Fonda PIO Sezonski radnik je obavezno osigurano lice koje je angažovano uz dnevnu novčanu naknadu za rad.

Napominju da je poslodavac je dužan da plati porez na dohodak građana i doprinose za obavezno socijalno osiguranje – doprinos za PIO i doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Obveznik doprinosa je sezonski radnik.

- Porez i doprinose poslodavac plaća na osnovicu koja predstavlja dnevni iznos poreza i doprinosa koji se plaćaju za svaki radni dan sezonskog radnika, nezavisno od visine dnevne naknade za rad i radnog vremena sezonskog radnika, a najmanje u iznosu minimalne cene rada utvrđene u skladu sa zakonom, koja važi na dan isplate - navodi Fond PIO na svojoj zvaničnoj Instagram stranici.

Sezonski radnik se ne briše iz evidencije nezaposlenih

Angažovani na sezonskim poslovima mogu biti i osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti, osiguranici poljoprivrednici, kao i korisnici novčane naknade. Ako se sezonski radnik nalazi na evidenciji nezaposlenih, on se ne briše iz evidencije, niti se obustavlja isplata novčane naknade za vreme privremene nezaposlenosti, naglašavaju iz Fonda PIO.

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