Arena Premium 1

08.00     Košarka Grčka liga Panatinaikos - Olimpijakos

10.00     Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Novi Beograd

12.30     Košarka ABA liga: Crvena zvezda - Dubai

14.30     Košarka ABA liga: Partizan - Bosn

17.00     Arena studio

18.00     Fudbal Prijateljske utakmice: Srbija - Saudijska Arabija

20.00     Arena studio

20.45     Fudbal Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo: BiH - Italija

23.00     Arena njuz

23.15     Fudbal Prijateljske utakmice: Norveška – Švajcarska

 

Arena Premium 2

06.00     Košarka ABA liga: Crvena zvezda - Dubai

08.00     Košarka ABA liga: Partizan - Bosna

10.30     Košarka NBA: Denver - Golden stejt

12.30     Košarka NBA dejli, sportski program

12.45     Košarka NBA: Oklahoma - Detroit

16.00     Fudbal UEFA U 17: Švajcarska - Srbija

18.30     Košarka ABA liga: FMP - Zadar

20.45     Košarka Evroliga: Virtus Bolonja - Paris

22.45     Rukomet EHF Liga Evrope: Orhus – Flenzburg

 

Eurosport 1

04.30     Snuker: Tur šampionata, Runda 1

06.30     Fristajl skijanje: Svetski kup, Silvaplana, Halfpipe, muškarci i žene

08.30     Snuker: Tur šampionata, Runda 1

10.30     Karling: Ogden, muškarci, Grupna faza, Italija - Škotska

12.30     Snuker: Tur šampionata, Runda 1

14.00     Snuker: Tur šampionata, Runda 1

17.00     Skijaški skokovi: Svetski kup, Planica, HS240, muškarci

18.30     Magazin: Cycling Show, Biciklizam

19.00     Snuker: Tur šampionata, Runda 1

20.00     Snuker: Tur šampionata, Runda 1

23.00     Skijaški skokovi: Svetski kup, Planica, HS240, muškarci