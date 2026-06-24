Mađarska policija uhapsila je 30-godišnjeg medicinskog radnika iz Budimpešte, kojeg sumnjiči za nedozvoljenu upotrebu ljudskog tela, a tokom istrage otkriveni su i uznemirujući detalji koji uključuju navode o kanibalizmu.

Kako je saopštio Nacionalni istražni biro mađarske policije (KR NNI), istraga je pokrenuta nakon dojave da zaposleni jedne bolnice u Budimpešti poseduje ljudske ostatke koje čuva i na radnom mestu i u svom domu.

Tokom prikupljanja dokaza istražitelji su utvrdili da osumnjičeni gaji veliko interesovanje za anatomiju i patologiju, kao i da se bavi seciranjem životinja. Prema sumnjama policije, do ljudskih ostataka dolazio je na više načina. Deo je, navodno, pribavio preko svog radnog mesta, dok se sumnja da je druge ostatke iskopavao na napuštenim grobljima u Mađarskoj i Slovačkoj.

Policija navodi da je muškarac o svom neobičnom hobiju otvoreno govorio članovima porodice, prijateljima i osobama iz svog okruženja, te da je fotografisao svoju kolekciju ljudskih ostataka.

Osumnjičeni je uhapšen 17. juna u drugom okrugu Budimpešte, nakon čega su istražitelji pretresli sve objekte i vozila povezana s njim. Tokom pretresa zaplenjeni su računari, laptopi, tableti, mobilni telefoni, SIM kartice i memorijski uređaji.

U njegovom posedu pronađeni su brojni ljudski ostaci, uključujući preparirano ljudsko lice, kožu lica, kosti pohranjene u koferu, celu potkolenicu, mozak, šaku, više lobanja, kao i srce čuvano u tegli. Za jedan od pronađenih uzoraka još se utvrđuje da li pripada čoveku ili životinji, dok će ostale ostatke analizirati sudski veštaci.

Tokom saslušanja muškarac je priznao delo koje mu se stavlja na teret. Istražiteljima je rekao da oseća posebnu privlačnost prema ljudskim delovima tela, te da je neke od njih koristio za pripremu hrane koju je potom konzumirao.

Nakon saslušanja zadržan je u pritvoru, a sud mu je odredio meru sudskog nadzora. Istraga se nastavlja, a mađarske vlasti pokušavaju da utvrde poreklo svakog pronađenog dela tela. Policija je saopštila da nije isključena mogućnost podizanja dodatnih optužbi nakon što budu poznati svi rezultati veštačenja.



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