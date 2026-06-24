U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv korupcije, UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su Ј. А. (40) iz Beograda, odgovorno lice dva udruženja iz Јagodine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo prevara u službi.

Sumnja se da je ona od aprila do decembra 2021. godine, podnošenjem lažnih obračuna i falsifikovanih ugovora o autorskom pravu, dovela u zabludu ovlašćeno lice da nezakonito isplati iz budžeta grada Јagodine ukupno 1.280.000 dinara, dodeljenih za realizaciju programa od javnog interesa „Preko tastature do posla“ i „Osnaživanje i podrška socijalno ugrožene dece i njihovih porodica“ i tako sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist u istom iznosu.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.

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