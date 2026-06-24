U beogradskom naselju Begaljica, u opštini Grocka, juče oko 18 časova dogodila se stravična nesreća u kojoj je teško povređen jednoipogodišnji dečak. Lekari se trenutno bore za njegov život, saznaje Telegraf.rs.

Prema pisanju Telegraf.rs, do drame je došlo u dvorištu porodične kuće kada je otac deteta pokrenuo traktor u nameri da zakači priključnu mašinu. U tom trenutku, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, mališan se našao u blizini teškog vozila.

Otac, ne primetivši sina, krenuo je traktorom i pregazio ga.



Kako saznajemo, u trenutku nesreće pored dečaka su se nalazili otac i deda. Za sada ostaje nepoznanica kako se dete neprimetno našlo tik uz točkove traktora.

„Sve se odigralo u sekundi. Otac je hteo samo da zakači mašinu, niko nije video kada se dečak prišunjao vozilu. Usledio je krik, a porodica je odmah skočila da pomogne detetu“, navodi izvor blizak istrazi.

Povređeni dečak je najpre hitno prevezen u lokalni Dom zdravlja, odakle je sa teškim povredama sanitetskim vozilom prebačen u bolnicu, gde lekari ulažu sve napore da ga spasu.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće koja je potresla Grocku.

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