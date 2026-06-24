Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je kombi udario u oznaku radova na putu. Navodno više osoba je povređeno.
Na ovoj deonici puta se stvaraju veliki zastoji. Na licu mesta je policija i više vozila hitne pomoći.
Uskoro opširnije...
(Blic)
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 11 sati na mostu Beška u smeru ka Beogradu.
Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je kombi udario u oznaku radova na putu. Navodno više osoba je povređeno.
Na ovoj deonici puta se stvaraju veliki zastoji. Na licu mesta je policija i više vozila hitne pomoći.
Uskoro opširnije...
(Blic)
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