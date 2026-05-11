Penzioner iz Banjaluke F. G. (68) preminuo je tokom seksualnog odnosa sa komšinicom S. D. (75), pokazala je istraga.

Utvrđeno je da je F. G. umro usled prestanka rada srca, a da je neposredno pre toga popio vijagru i otišao kod komšinice S. D. radi intimnog odnosa. Poslednje trenutke života proveo je u ljubavnom zanosu s njom, navodi se u izveštaju istrage.

„Bili smo šokirani kada smo sve ovo čuli. Bog da mu dušu prosti, ali nije mogao lepše skončati“, ispričao je tada prijatelj pokojnika.

Policiji u početku nije bilo jasno kako se telo našlo u dvorištu, ali prema svemu sudeći S. D. se uplašila kada je F. G. preminuo i pokušala da njegovo telo iznese i baci u reku Vrbas, koja je u blizini. U tome nije uspela, pa ga je ostavila u dvorištu.

Tragedija se dogodila 2016. godine.

BONUS VIDEO: